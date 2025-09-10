Pflanzenschädling im Fokus: Kleine Zikade, große Wirkung – aber bislang macht sie sich hier noch rar

Während in anderen Regionen das Insekt ernste Ernteverluste verursacht, wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis nur vereinzelt Exemplare nachgewiesen.
„Bauern sorgen sich um den zunehmenden Befall ihrer Kulturen durch die Schilf-Glasflügelzikade“ – diese Meldung gab es unlängst zum Beispiel aus Brandenburg. Das kleine Insekt, dessen Vorderflügel transparent sind und ihm so auch seinen Namen verleihen, kann große Ernteschäden verursachen, weil es verschiedene Pflanzenkrankheiten übertragen kann, wenn es sich von ihren Wirtspflanzen wie zum Beispiel Kartoffeln oder Zuckerrüben ernährt.