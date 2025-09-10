Pflanzenschädling im Fokus: Kleine Zikade, große Wirkung – aber bislang macht sie sich hier noch rar

Während in anderen Regionen das Insekt ernste Ernteverluste verursacht, wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis nur vereinzelt Exemplare nachgewiesen.

„Bauern sorgen sich um den zunehmenden Befall ihrer Kulturen durch die Schilf-Glasflügelzikade“ – diese Meldung gab es unlängst zum Beispiel aus Brandenburg. Das kleine Insekt, dessen Vorderflügel transparent sind und ihm so auch seinen Namen verleihen, kann große Ernteschäden verursachen, weil es verschiedene Pflanzenkrankheiten übertragen kann, wenn es sich von ihren Wirtspflanzen wie zum Beispiel Kartoffeln oder Zuckerrüben ernährt.

Dabei kann es Bakterien übertragen und so für einen stark verringerten Zuckergehalt sorgen. Sogenannte Gummirüben oder Kartoffeln, die weniger Stärke beinhalten, können die Folge sein.

Ist das kleine Tierchen also auch in der Landwirtschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis ein Problem? Die Antwort aus dem Landwirtschaftsamt des Landkreises lautet: „Aktuell ist der Schwarzwald-Baar-Kreis weder als Hot-Spot- noch als Übergangsgebiet eingestuft, was bedeutet, dass nach aktuellem Stand keine Notfallzulassungen für Pflanzenschutzmittel bei uns relevant sind.“

Monitoring in zwei Kulturen

Kristina Diffring, die Sprecherin der Landkreisverwaltung, erläutert zudem, dass die Situation rund um die Schilf-Glasflügelzikade in diesem Jahr anhand von zwei Monitoringstandorten überwacht wurde. „Bei einem Monitoring dieser Art werden in verschiedenen landwirtschaftlichen Kulturen – in unserem Landkreis waren es Kartoffel und Zuckerrübe – Klebefallen aufgestellt. Diese Klebefallen werden dann ausgewertet und zur genaueren Untersuchung an das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Karlsruhe geschickt.“

Das Ergebnis: Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden einzelne Schilf-Glasflügelzikaden durch das Monitoring gefangen und auf eine Beladung mit besagten Bakterien getestet. „Eine Zikade wurde positiv getestet, aber da es sich bei uns bislang um Einzelfänge handelt, besteht kein Grund zur Beunruhigung“, versichert die Sprecherin.

Unsere Empfehlung für Sie Schädling im Markgräflerland Es gibt weitere Funde der Rebzikade Auch in Teilen von Efringen-Kirchen, Fischingen, Weil am Rhein und Buggingen ist die Amerikanische Rebzikade entdeckt worden.

Regulär sind zur Bekämpfung der Schilf-Glasflügelzikade in den Zuckerrüben keine Pflanzenschutzmittel zugelassen, aber manche Mittel können eine Notfallzulassung erhalten. Sie dürfen aber nur nach vorherigem amtlichen Warndienstaufruf der zuständigen Behörde angewendet werden. Der amtliche Aufruf wiederum erfolgt aufgrund der regionalen Monitoringdaten.

Nur präventive Maßnahmen helfen

Wenn es tatsächlich dazu kommt, dass ein Bestand mit dem Bakterium infiziert wird, ist eine Behandlung einzelner Pflanzen oder Bestände laut Landwirtschaftsamt nicht möglich. „Landwirte müssen auf präventive ackerbauliche Maßnahmen zurückgreifen, um die Zikade einzudämmen“, wird weiter erklärt. Dies gelinge vor allem, indem die Zikaden-Jungtiere – also die sogenannten Nymphen – ausgehungert werden. Hierfür eignen sich nach Angaben des Amtes Brachen sehr gut, weil den Nymphen durch diese die Nahrungsquelle entzogen wird.

Als eine ebenfalls sehr wirksame Maßnahme habe sich in Versuchen die Einsaat später Sommerpflanzen nach der Kartoffel- oder Rübenernte erwiesen. Des Weiteren führe eine tiefe Bodenbearbeitung direkt nach der Ernte zur Reduktion der Nymphen im Boden, da diese dadurch teilweise erschlagen würden. Es sei ratsam, die ackerbaulichen Maßnahmen immer gebietsweise und nicht auf einzelnen besiedelten Flächen vorzunehmen, um großflächig die Nymphen im Boden zu reduzieren.

„Landwirte sollten im Zuge dessen den amtlichen Pflanzenbau-Warndienst des Landwirtschaftsamtes beachten“, ergeht noch als Hinweis. Des Weiteren informiere die Union der deutschen Kartoffelwirtschaft zum Thema unter www.unika-ev.de.

Die Schilf-Glasflügelzikade

Überträger

Die Schilf-Glasflügelzikade ist, so informiert das Landwirtschaftsamt Schwarzwald-Baar, Überträger eines Proteobakteriums und eines Phytoplasmas aus der Stolbur-Gruppe. Diese Bakterien besiedeln demnach die Leitbündel von Zuckerrüben-, Kartoffel- und anderen Gemüsepflanzen und verursachen die Krankheiten Stolbur oder SBR (Syndrum Basses Disease; „Syndrom der niedrigen Zuckergehalte“), die große Schäden und Ertragsverluste verursachen können. Die Zikade selbst ist also nicht das Problem, sondern der Fakt, dass sie als Krankheitsüberträger fungiert und so Kartoffel-, Zuckerrüben- und Gemüsepflanzen infiziert.