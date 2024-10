Pflanzaktion in Blumberg: Baum zur Geburt von jedem Kind

1 Auf dieser Fläche neben dem Hondinger Gemeinschaftshaus werden die ersten drei Bäume der Blumberger Aktion „Neues Leben – Neue Bäume“ gepflanzt. Foto: Malena Schwenk

Die Stadt Blumberg startet eine Pflanzaktion. Geplant ist eine Fortsetzung in sämtlichen Stadtteilen.









Link kopiert



Als Symbol für Leben und Wachstum sind Bäume tief in der Geschichte der Menschheit verankert. Diese Bedeutung soll nun auch in Blumberg und in den Stadtteilen für alle sichtbar werden. Bürgermeister Markus Keller lädt am Samstag, 26. Oktober, zur Eröffnung der Baumpflanzaktion „Neues Leben – neue Bäume“ ans Hondinger Gemeinschaftshaus ein. Grundgedanke der Aktion ist es, nun jährlich in den Stadtteilen drei Bäume für die neugeborenen Kinder zu pflanzen.