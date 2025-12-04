Pflanzaktion bei Neudingen: Mit dem Floß geht es zur Aueninsel

Etwa 2,5 Hektar Fläche werden auf der Donau aufgeforstet. Was dieses außergewöhnliche Projekt mit dem Windpark auf der Länge zu tun hat.
Zwei beherzte Schritte das Donau-Ufer hinab, es folgt ein kleiner Satz auf ein im Wasser treibendes Holzbrett. Dann zieht sich Marcus Ewald an einem Spanngurt zur gegenüberliegenden Flussseite. Nein, was Ewald und seine Mitarbeiter auf der Donau bei Neudingen machen, ist keine Form des Survival-Trainings. Der Forstdienstleister und Unternehmer ist hier unterwegs auf der derzeit wohl ungewöhnlichsten Pendelstrecke des Schwarzwald-Baar-Kreises.