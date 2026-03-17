Pfisterer aus Winterbach: Diese Firma kennt fast keiner – doch was sie macht, ist unverzichtbar

Stellenabbau bei Bosch, Krise bei Mercedes und Co – doch nur eine halbe Autostunde von Stuttgart entfernt boomt ein Unternehmen, von dem die wenigsten je gehört haben.
Zwischen Fachwerk und Weinbergen, im beschaulichen Winterbach im Rems-Murr-Kreis, herrscht Aufbruchstimmung. Nur eine halbe Autostunde von Stuttgart entfernt hat die Firma Pfisterer ihren Stammsitz – ein Unternehmen, das eine ganz andere Geschichte erzählt als die derzeitigen Schlagzeilen aus der Region vermuten lassen. Während andere über Standortnachteile klagen und Personal abbauen, investiert der schwäbische Spezialist für Stromverbindungen kräftig in die Zukunft.