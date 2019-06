Pfingstturnier TuS Ergenzingen Rekordsieger mischt auch dieses Jahr wieder mit

Der VfB Stuttgart gewann bereits sechsmal den begehrten Titel und ist zum 16. Mal beim traditionsreichen und einem der größten Jugendfußballturniere Deutschlands dabei. Der diesjährige Sechste der B-Jugend-Bundesliga zählt auch in diesem Jahr wieder zum engeren Favoritenkreis. Anteil an diesem Erfolg haben vor allem auch die vielen Nationalspieler, die Stuttgart in seinen Reihen vertreten weiß: Frederik Schumannn, Atmir Krasniqi, Lilian Egloff, Jordan Meyer (alle U 17), Davino Knappe, Lukas Laupheimer, Jakov Suver und Tobias Werdich (alle U 16) sowie Milan Perovic (Serbien U 17). Die Stuttgarter sind längst bekannt für ihre hervorragende Jugendarbeit, die sich vor allem auf klare Strukturen, Kontinuität bei den Trainern und die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen sowie Verhaltensregeln stützt.

Dieses Konzept wurde um 1990 von Helmut Groß und Ralf Rangnick entworfen und

wird noch heute von allen Mannschaften von der E-Jugend bis zu den Profis angewandt. Außerdem findet alle vier Wochen eine Trainerschulung statt, dazu müssen Spieler dreimal im Jahr einen Leistungstest absolvieren. Dabei können die Spieler individuell nach ihren Stärken und Schwächen gefördert werden.