Pfingstmarkt in Alpirsbach: Besuchern wurde wieder einiges geboten

Pfingstmarkt in Alpirsbach

1 Zahlreiche Besucher strömten für den Pfingstmarkt nach Alpirsbach. Foto: Werner Hering Der Pfingstmarkt in Alpirsbach hat mal wieder zahlreiche Besucher angezogen. Neben Kleidung und Kunsthandwerk gab es auch viele Leckereien zu kaufen.







Der Pfingstmarkt in Alpirsbach lockte wieder viele Besucher aus Nah und Fern an. Bereits zwei Stunden nach Beginn waren alle Parkplätze in der Nähe belegt, auch weil ein eigentlich günstig gelegener Supermarktplatz nicht zur Verfügung stand, weil dort ein Flohmarkt aufgebaut war. Auch unmittelbar hinter der Begelbruck wurden Waren auf einem Flohmarkt angeboten.