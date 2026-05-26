Pfingstkonzert in Totnauberg: Musik verbindet über Grenzen

Die Trachtenkapelle Todtnauberg lädt bei ihrem Jahreskonzert an Pfingsten dazu ein die Welt zu entdecken.
Erst kürzlich inspirierten die beeindruckenden Bilder unseres schönen Planeten von der Artemis-Mission zu einer anderen Sichtweise auf die Welt, die aus dieser Perspektive keine Ländergrenzen erkennen lässt. Ganz in diesem Zeichen stand das Motto „Weltentdecker“ des Pfingstkonzerts der Trachtenkapelle Todtnauberg im Kurhaus, denn Musik in all ihrer internationalen Vielfalt verbindet ebenfalls, statt Grenzen zu schaffen. Ob kleine Weltkugeln, Globusse oder Länderfähnchen - auch die liebevoll gestaltete Deko im Saal spiegelte dies wider.