1 Die gastgebende Trachtenkapelle Dörlinbach wurde dem Konzertmotto „Happy Pfingsten“ voll gerecht Foto: Dach

Ein gelungenes Doppelkonzert haben die Trachtenkapelle Dörlinbach und das Blasorchester Biberach am Pfingstsamstag auf die Bühne gebracht. Das Publikum in der nahezu voll besetzten Dörlinbacher Festhalle ließ sich von der abwechslungsreichen Musik mitreißen.









Dass in Biberach vieles etwas größer sei als in Dörlinbach, merkte der Vorsitzende der Trachtenkapelle Dörlinbach, Gerhard Himmelsbach, augenzwinkernd in seiner Begrüßungsansprache an. Doch die Sorge, dass sich das mit 60 musizierenden Mitgliedern doppelt so große Biberacher Orchester mit der Größe der Bühne schwer tun könnte, habe sich bei der Planung glücklicherweise zerschlagen, fügte Himmelsbach gleich hinterher.