Endlich konnte am Pfingstsonntag das Pfingstfest und Dodgeball-Turnier der TSV Handballabteilung Lauterbach auf dem Schulhof wieder stattfinden – und es war ein voller Erfolg.















Lauterbach - Den Auftakt des Turniers machten am Sonntagmorgen die Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren. Allerdings war der Andrang laut Mitteilung nicht so groß und so konnten nur zwei Mannschaften gebildet werden. Diese spielten drei Runden Dodgeball und so wurde der Sieger ermittelt. Die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache. Für die Siegermannschaft gab es Eisgutscheine.

Neun Mannschaften beim Turnier

Am Nachmittag begann dann das Dodgeball-Turnier. Neun Mannschaften hatten sich zu diesem Turnier gemeldet. Es gab zahlreiche spannende und abwechslungsreiche Spiele. Nicht nur die Spieler hatten ihren Spaß, auch für die zahlreichen Zuschauer war es ein unterhaltsames Turnier.

Im Endspiel standen sich dann die Mannschaften Jufo 1 und "Partyking und seine Dodgeballcrew" gegenüber. Das Jufo ging als Gewinner hervor, es war bereits Sieger beim letzten Turnier im Jahr 2018 und konnte somit den Pokal verteidigen. Im Halbfinale mussten sich "The Dodgefathers" und Lauterbacher Jugendforum geschlagen geben.

DJ Becker sorgt für Partystimmung

Abteilungsleiter Jan Moosmann lobte zum Schluss die vielen Helfer des TSV Lauterbach, die zum Gelingen dieses Turniers und des Pfingstfestes beitrugen. Er lobte auch das DRK Lauterbach für die Unterstützung über das gesamte Turnier.

Für eine gute Stimmung und zum Ausklang des Pfingstfestes sorgte nach dem Auftritt der Tanzgruppe Discovery des TSV Lauterbach der Musik- und Trachtenverein Reichenbach unter der Leitung von Ralf Vosseler. Anschließend sorgte DJ Becker für geniale Partystimmung und es wurde bis in die Nacht hinein gefeiert und getanzt.

