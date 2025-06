Spiel, Spaß und Abenteuer haben die Kinder und Jugendlichen in Albstadt in der zweiten Woche des Pfingstferienprogramms erlebt.

Die Auswahl aus nicht weniger als 30 Angeboten hatten die Teilneher in der zweiten Pfingstferienwoche im Programm, welches das Kinder- und Jugendbüro Albstadt in Kooperation mit Vereinen und Institutionen auf die Beine gestellt hat – mehr als 200 junge Menschen hatten sich dafür angemeldet.

Am Wochenende zwischen den beiden Ferienwochen gab die Schützengesellschaft Ebingen 1556 im wahrsten Sinne den Startschuss. 13 junge Teilnehmer schnupperten in das Sportschießen mit dem Licht- und Luftgewehr. Parallel entstanden beim Schnitzen tolle Grillstöcke, Buttermesser und kleine Wichtel. Am Montag polierten Künstlerinnen und Tüftler beim Upcycling-Projekt alte Möbel auf. Junge Wanderfans erkundeten auf dem „Traufgängerle“ die heimische Natur – Grillpause inklusive.

Dieser junge Fan des Karlsruher SC mischt ein besonderes Blau zum Drucken. Foto: Volker Vögtle

Am Dienstag erlebten die Kinder auf dem Kinderbauernhof Eselmühle hautnah die Tiere des Bauernhofs, während andere beim Kochkurs für Kinder, im Seerosengarten in Balingen, bei der Krimiführung im Schloss Sigmaringen oder beim Wald- und Wassertag um die Eyachquelle aktiv waren.

Die Woche ging am Mittwoch mit einem ganz besonderen Erlebnis weiter: Einige Jugendliche hoben beim Segelfliegen auf dem Degerfeld ab. Unterdessen wurden andere am Boden handwerklich kreativ: Grundschulkinder lernten die faszinierende Technik der Cyanotypie – auch Blaudruck genannt – kennen. Dabei mischten sie chemische Lösungen, die sich mit Hilfe von Sonnenlicht in beeindruckende, tiefblaue Bilder verwandelten. Das Experiment weckte viel Staunen und Begeisterung.

Auf dem Traufgängerle erlebten die Kinder Abenteuer in freier Natur. Foto: Christine Eisele

Im Escape Room tauchten die Kinder in die geheimnisvolle Welt der Magie ein und stellten ihr Geschick auf die Probe. In einer zauberhaften Umgebung lösten sie knifflige Rätsel, entschlüsselten magische Hinweise und fanden einen längst vergessenen Zauberspruch wieder.

An der beliebten Wasserbaustelle rund um die Schmiecha am Kinder- und Jugendcafé Hölzle entstanden mit Abwasserrohren lange Wasserleitungen, die das selbstgebaute Schwimmbecken füllten. Die knapp 40 Kinder bauten außerdem noch Wasserräder und Boote, die sie direkt testeten. Der krönende Abschluss der Woche war das exklusive Mädchenangebot „Mädchen, Mädchen“: Die Jugendlichen kochten, stylten sich und sprachen über Girlpower. In der Fit-Fun-Dance-Show tanzten sie und übten eine Show ein.

Im Escape Room gab es magische Rätsel zu lösen. Foto: Anna Weidelener

Das Pfingstferienprogramm endete actionreich mit dem Paintball-Angebot für Jugendliche am Samstag. Carina Neumann und Jessica Cremona, Leiterinnen des Kinder- und Jugendbüros, sind zufrieden: „Wir hatten volle, spannende und erlebnisreiche Pfingstferien. Die Rückmeldungen der Kinder und der Eltern waren durchweg positiv.“ Außerdem seien sie „unheimlich froh, dass wir fast durchgehend Sonnenschein hatten“. Ihr Dank gilt vor allem den Kooperationspartnern: „Nur mit ihrer Hilfe können wir Jahr für Jahr ein abwechslungsreiches Programm gestalten, das so viele junge Menschen erreicht.“