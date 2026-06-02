Pfingstferienprogramm Albstadt: „Selbstgemacht schmeckt einfach am besten“

Die erste Programmwoche des Kinder- und Jugendbüros Albstadt ging mit viel Spaß, Spiel und Kreativität zu Ende. Dank vieler Ehrenamtlicher gab es tolle Angebote.

Mit zahlreichen spannenden, kreativen und abwechslungsreichen Angeboten ist das Pfingstferienprogramm des Kinder- und Jugendbüros Albstadt erfolgreich in die erste Woche gestartet. Gemeinsam mit vielen engagierten Vereinen, Einrichtungen und Ehrenamtlichen wurde Kindern und Jugendlichen vom 23. bis 30. Mai ein buntes Programm mit 58 verschiedenen Angeboten unterbreitet, welches keine Wünsche offenließ.

Den Auftakt machte etwa der beliebte Kinderflohmarkt am Kinder- und Jugendcafé Hölzle. Bereits zum zehnten Mal verwandelte sich das Gelände in einen lebendigen Treffpunkt für Familien. Bei bestem Wetter wurden Spielsachen, Bücher und viele weitere Schätze verkauft, getauscht und neu entdeckt. Die Jugendlichen des Jugendcafés sorgten mit Kaffee und Kuchen für die Bewirtung.

Ausdauer und Kreativität

Kreativität war in dieser Woche an vielen Stellen gefragt. Bei der Outdoor-XXL-Kugelbahn entstanden aus Holzresten, Rohren und allerlei Fundstücken fantasievolle Konstruktionen. Die Kinder tüftelten gemeinsam an immer neuen Streckenverläufen und präsentierten ihre Bauwerke am Ende stolz den anderen Teilnehmenden.

Auch in der Holzwerkstatt wurde gesägt, gehämmert und geschraubt. Mit viel Geschick entstanden Hasenställe, kleine Möbelstücke und zahlreiche weitere individuelle Kunstwerke. „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welcher Ausdauer und Kreativität die Kinder ihre Ideen umsetzen“, sagt eine Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendbüros.

Zum wiederholten Mal gab es einen bunten Kinderflohmarkt beim Hölzle in Ebingen. Foto: Stadt Albstadt

Besonders beliebt waren auch die kulinarischen Angebote. Im Jugendtreff Tailfingen bereiteten die Teilnehmenden schwäbische Tapas zu und verwandelten klassische Gerichte in kreative kleine Häppchen. Bei den Kochkursen für Kinder und Jugendliche stand hingegen eine Reise nach Italien auf dem Speiseplan. Mit viel Begeisterung wurden frische Nudeln hergestellt und verschiedene italienische Spezialitäten gekocht. Am Ende waren sich alle einig: Selbstgemacht schmeckt einfach am besten.

Spannende Geheimnisse

Einblicke in die Welt der Fotografie erhielten die Kinder beim Angebot „Klick! Kunst! WOW!“. Mit echten Kameras statt Smartphones gingen sie auf Motivsuche und setzten anschließend mit Spiegeln, Figuren, Glitzer und vielen weiteren Materialien ihre ganz eigenen Fotokunstwerke in Szene. Dabei entstanden kreative Bilder und überraschende Perspektiven.

Für Spannung sorgten die beiden Escape-Room-Angebote. Im „Märchenwald“ machten sich die Kinder auf die Suche nach einem verlorenen Zauberspruch, während sie in der magischen Variante geheimnisvolle Rätsel lösten, Tränke mischten und einen mächtigen Magier überlisten mussten. Teamarbeit, Kreativität und Kombinationsgeschick waren dabei der Schlüssel zum Erfolg.

„Real Life Imposter“-Spiel ist ein Highlight

Ein weiteres Highlight war das „Real Life Imposter“-Spiel im Stadtteilzentrum Westside. Das Gebäude verwandelte sich für einen Abend in ein Raumschiff mitten im Weltall. Während die Crew verschiedene Aufgaben erledigte, versuchten geheime Imposter unbemerkt ihre Mission zu erfüllen. Spannende Diskussionen, überraschende Wendungen und jede Menge Nervenkitzel sorgten für einen unvergesslichen Abend.

Eine weitere Besonderheit war die dreitägige Kurzfreizeit „NaturERLEBNIS“ im Freizeithaus Käsenbachtal in Albstadt-Margrethausen. Gemeinsam verbrachten die Kinder abwechslungsreiche Tage mitten in der Natur.

Beim Spielen im Wald, Erkunden von Wiesen und Bächen sowie bei spannenden Entdeckungstouren konnten sie die Natur mit allen Sinnen erleben. Auch gemeinsame Mahlzeiten und das gemütliche Beisammensein sorgten für eine tolle Gemeinschaft und viele neue Freundschaften.

Handwerk und Natur

Naturverbunden ging es auch beim Wild- und Waldtag im Wildgehege Meßstetten weiter. Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen des Vereins und der Kreisjägervereinigung Zollernalbkreis erkundeten die Kinder den Lebensraum heimischer Wildtiere und erfuhren viel Wissenswertes über Wald, Natur und deren Bewohner. Spielerisch wurden Spuren entdeckt, Tiere beobachtet und spannende Zusammenhänge in der Natur erklärt. Neben dem Lernen kam auch das gemeinsame Erleben nicht zu kurz. Der Tag bot viele Möglichkeiten zum Entdecken, Staunen und Fragen stellen und machte deutlich, wie spannend die heimische Tier- und Pflanzenwelt sein kann.

Unsere Empfehlung für Sie Pfingstferienprogramm Albstadt Bei Pokémons und den alten Griechen gibt es die beste Hot-Dog-Soße Von mehr als 40 Angebote des Kinder- und Jugendbüros Albstadt und seiner Partner haben über 300 Kinder und Jugendliche in der ersten Pfingstferienwoche profitiert.

Handwerkliches Geschick bewiesen die Kinder beim Schnitzkurs. Nach einer ausführlichen Einführung in den sicheren Umgang mit dem Taschenmesser entstanden aus frischem Holz individuelle Werkstücke wie Grillstöcke, Figuren und Buttermesser. Mit viel Konzentration und Geduld arbeiteten die Teilnehmenden an ihren Projekten und konnten ihre Ergebnisse am Ende stolz mit nach Hause nehmen.

Viel Kreativität und handwerkliches Geschick haben die Kinder in Albstadt beim Bau der XXL-Kugelbahn bewiesen. Foto: Stadt Albstadt

Ein besonderes Erlebnis bot zudem der Ausflug „Reise in die Eiszeit“. Mit dem Zug ging es ins Naturkundemuseum nach Stuttgart, wo die Kinder gewaltige Dinosaurierskelette bestaunten und spannende Einblicke in die Urzeit erhielten. Der Höhepunkt des Tages war das Gießen einer eigenen Dino-Krallen-Gipsfigur, die als Erinnerung mit nach Hause genommen werden durfte. Auch in der zweiten Ferienwoche warten noch zahlreiche spannende Angebote auf die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.