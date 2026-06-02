Pfingstferienprogramm Albstadt: „Selbstgemacht schmeckt einfach am besten“

Die erste Programmwoche des Kinder- und Jugendbüros Albstadt ging mit viel Spaß, Spiel und Kreativität zu Ende. Dank vieler Ehrenamtlicher gab es tolle Angebote.
Mit zahlreichen spannenden, kreativen und abwechslungsreichen Angeboten ist das Pfingstferienprogramm des Kinder- und Jugendbüros Albstadt erfolgreich in die erste Woche gestartet. Gemeinsam mit vielen engagierten Vereinen, Einrichtungen und Ehrenamtlichen wurde Kindern und Jugendlichen vom 23. bis 30. Mai ein buntes Programm mit 58 verschiedenen Angeboten unterbreitet, welches keine Wünsche offenließ.