Von mehr als 40 Angebote des Kinder- und Jugendbüros Albstadt und seiner Partner haben über 300 Kinder und Jugendliche in der ersten Pfingstferienwoche profitiert.

Erste Hilfe, Verbände und Rettungswagen: Zum Auftakt der Pfingstferien hat das Jugendrotkreuz in der Rettungswache Ebingen den Ferienkindern wichtiges Wissen vermittelt.

Wer es wilder mochte, durfte am Wild- und Waldtag im Wildgehege Meßstetten Tiere hautnah erleben und Wissenswertes über sie erfahren. Der Kinderflohmarkt ließ sich vom Regen nicht ausbremsen und zog kurzerhand in die Hohenbergschule um, wo mehr als 50 Kinder ihre Spielsachen, Bücher und kleine Schätze anboten, rechneten, tauschten und handelten. Die Besucher stöberten gut gelaunt durch die bunten Stände und ließen sich im Jugendcafé Hölzle verköstigen.

Ganz hoch im Kurs: die Angebote rund ums Pferd. Ob beim Ponypässle oder beim Zirkus mit Pferden – Reitbegeisterte wurden fündig. Der Ausflug ins Traumland und die Bärenhöhle Sonnenbühl ließ die Augen der Kinder strahlen und löste fröhliches Kreischen aus.

Spannende Schatzsuche in der Welt der Pokémons

In der Mazmannhalle und in der Rominger-Blaier-Arena wurde es indes sportlich: beim Trampolinspringen, Bubble-Soccer und Inliner fahren kamen die Kinder und Jugendlichen ins Schwitzen. 20 Kinder tauchten in die Welt der Pokémon ein, bastelten Pokémon-Schlüsselanhänger, lösten Rätsel einer spannenden Schatzsuche und backten einen Pokémon-Kuchen.

Ein Stöberparadies war der Kinderflohmarkt in der Hohenbergschule. Foto: Anja Zicklam

Für Begeisterung sorgte unter anderem der Ausflug auf den Rossberg. Die schnelle Rutsche, die beliebten Reifenschaukeln, die Seilbahn und die klassische Wippe nutzten die 18 Teilnehmer in Dauerschleife, spielten ein lustiges Wurfspiel, Boule, Fußball und machten gemeinsam ein Picknick.

Läuft’s? Läuft! Die Erbauer der Kugelbahnen waren erfolgreich. Foto: Anja Zicklam

Beim Kinder- und Jugendcafé Hölzle waren junge Tüftler am Werk: Mit Rohren, Holz, Bierbänken und Fundstücken bauten die Kinder fantasievolle Kugelbahnen, probierten immer wieder aus, verbesserten und bauten um, bis die Murmeln – mal rasant, mal auf einem spannenden Weg – ins Ziel fanden. Im Jugendtreff Tailfingen backten Jugendliche Hot-Dog-Brötchen und belegten sie nach Lust und Laune mit frischen Tomaten, knackigen Gurken, würzigem Käse, feinen Zwiebeln und selbst gemachten Röstzwiebeln. Die Hot-Dog-Soße war ein echtes Geschmackserlebnis.

Rasantes Rutschen und spritziges Springen

Mit rasanten Rutschen, mutigen Kletteraktionen, wilden Sprüngen auf Trampolinen und einem lebhaften Fußballspiel wurde jeder Moment im Balinger Berolino für mehr als 30 Kinder zum Nervenkitzel. Bei einer Entdeckungstour erhielten Kamerakinder spannende Foto-Aufgaben – das reichte von ungewöhnlichen Perspektiven bis zu besonderen Farb- und Lichtstimmungen. Beim freien Fotografieren schulten sie ihr Kamera-Auge, betrachteten danach gemeinsam die Bilder, druckten und stellten sie aus.

Beim kreativen Schüssel-Zauber töpferten zwölf Kinder und Jugendliche Keramik-Kunstwerke, die sie nach dem Brennen bunt bemalten. Die Wasserbegeisterten schwammen, rutschten und entspannten im Badkap und sprangen bei herrlichem Sonnenschein voller Freude von den Sprungbrettern. Auf einer fiktiven Reise nach Griechenland machten einige Kinder Halt bei den Olympischen Spielen mit Poolnudel-Weitwurf und einer Wassertransport-Staffel. Zudem schmiedeten sie Schmuck in der antiken Werkstatt des Kinderhaus Liliput.

„Wer schnitzt, der sitzt“ lautet eine der wichtigsten Regeln beim Schnitzen. Bevor die Kinder loslegten, lernten sie, wie man ein Taschenmesser sicher benutzt, arbeiteten mit viel Geduld an Stöcken, Buttermessern, Tieren und Zwergen – ihre Kunstwerke durften sie stolz mit nach Hause nehmen. In gleich drei Escape-Rooms durften Kinder ihre Kombinationsgabe unter Beweis stellen. Unter dem Motto Berghütte, Märchenwald und Zeitreise erlebten sie Abenteuer in den Häusern des Kinder- und Jugendbüros und lösten knifflige Rätsel.

Das Team des Kinder- und Jugendbüros und seine Kooperationspartner zogen nach der ersten Woche eine positive Zwischenbilanz. „Wir freuen uns, dass wir viele tolle Erlebnisse für die jungen Menschen schaffen konnten. Das sonnige Wetter hat uns natürlich auch dabei geholfen. Wir sind neugierig und gespannt, wie die zweite Ferienwoche verläuft“, berichten die Leiterinnen Jessica Cremona und Carina Neumann.