Pfingsten in Baden-Württemberg: ADAC rechnet mit viel Verkehr zum Ferienstart – staureichster Tag droht

1 Auch auf der A8 im Raum Stuttgart kann es an Pfingsten voll werden. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich Am Wochenende starten die Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern. Der ADAC rechnet deshalb mit viel Verkehr auf den Straßen – besonders an einem Tag.







Die Pfingstferien in Baden-Württemberg beginnen an diesem Wochenende. Der ADAC Württemberg erwartet zum Start der Ferien „sehr viel Verkehr“ auf den Autobahnen im Südwesten. „Besonders am Freitag wird es richtig voll“, warnt Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg in einer Pressemitteilung. „Der Beginn der Schulferien ergibt zusammen mit dem Berufs- und Reiseverkehr einen gefährlichen Stau-Cocktail“, so Bach weiter.