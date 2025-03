1 Das gab’s noch nie beim Pfetzergericht in Zollhaus: Den angeklagten früheren Blumberger Realschullehrer Gerhard Scherer, vorne in Sträflingskleidung, eskortieren vier Blumberger Burgpfeifer mit Lanzen. An der Tür wacht Zunftmeister Blank. Foto: Bernhard Lutz

Das Pfetzergericht verurteilt einen früheren Schullehrer. Dabei gilt Gerhard Scherer allgemein als unbescholten. Hier wird der Angeklagte sogar mit einer Eskorte vorgeführt.









Das gab’s noch nie in mehr als 30 Jahren Pfetzergericht: Der angeklagte Gerhard Scherer wurde am Dienstag von vier strammen Burgpfeifern von der Narrengesellschaft Blumberg mit Lanzen in das Gemeinschaftshaus Zollhaus eskortiert. Aus Sicherheitsgründen, so der vorsitzende Richter Simon Blank.