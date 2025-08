Trotz wolkenverhangenem Himmel und herbstlichen Temperaturen ließen sich zahlreiche Reiter aus der deutschen Camarguepferdeszene am Wochenende den Spaß nicht nehmen, an Reiterwettkämpfen, wie sie traditionell in der Camargue veranstaltet werden, teilzunehmen.

Grundlage der Wettkämpfe ist die Arbeitsweise der Gardians, der Rinderhirten Südfrankreichs. Diese traditionelle Reitkunst lehren der in Frankreich geborene Jean Pierre Godest und Hedi Sackenreuther seit vielen Jahren in Deutschland in ihrem Domizil auf dem Kreuzhof zwei in Nordstetten. Eröffnet wurden die spannenden Wettkämpfe am Samstag auf dem Reitplatz mit einem Geländetrail nach Punkten. Am Nachmittag folgte ein aufregender Geländeparcours, den die Besucher von einem Hügel aus mit verfolgen konnten.

Die Teilnehmer des Tages der Camargue- Pferde, der in Nordstetten stattfand. Foto: Carola Lenski

Showprogramm am Abend

Ein Showprogramm am Abend rundete den Samstag ab. Auf dem Reitplatz freilaufende Camarguepferde eröffneten die Show. Judith und Luca Blüthner präsentierten anschließend mit ihren Crin Blancs und dem Trident (dem Dreizack der Gardians) ein gelungenes Pas de deux.

Ein gelungenes Pas de deux, präsentiert von Judith und Luca Blüthner Foto: Carola Lenski

Fesselnd ging es mit südfranzösischen Reiterspielen weiter. Beim „jeu d’oranges“ mussten die Reiter in vollem Galopp eine Orange aus der Hand einer erwählten Dame – in Frankreich ist das die „Arlesienne“ (Dame in der Tracht aus Arles) – aufnehmen.

Beim Blumenstraußspiel sind schnelle Wendungen gefragt. Foto: Carola Lenski

Jagd auf den Blumenstrauß

Beim „jeu de bouquet“ galt es für den Reiter einen Blumenstrauß gegen seine Verfolger zu verteidigen, indem er diesen in rasanten Wendungen auswich. Die Konkurrenten hingegen versuchten ihm den Blumenstrauß abzujagen, um das Spiel für sich zu entscheiden. In Südfrankreich gilt es bei diesen Spielen, die Aufmerksamkeit der Damen auf sich zu ziehen. Ein Spiel der Gardians mit Tridents und Tonnen bildete den Schluss.

Am Sonntagmorgen präsentierte Jean Pierre Godest mit einem in der Gardianreitweise versierten Team eine Demonstration, wie man einzelne Rinder aus einer Herde aussortiert.

Im Gelände muss eine Holzbrücke überquert werden. Foto: Carola Lenski

Der Umgang mit Rindern

Ein ruhiger Umgang mit den Rindern stand dabei im Vordergrund. Am Nachmittag trafen sich die Reiter dann erneut auf dem Reitplatz zum Speedtrail. Hierbei ging es um die Bewältigung diverser Hindernisse in möglichst kurzer Zeit.

Beim Speedtrail ging es um die Bewältigung diverser Hindernisse. Foto: Carola Lenski

Beide Tage über wurde mit Stiergulasch, Roten Würsten, Ratatouille sowie diversen Kaltgetränken bewirtet. Zudem wurde Kaffee und Kuchen geboten. Den musikalischen Hintergrund über beide Tage bot die Musik der Gipsy Kings.

Siegerehrung und Tradition der Camarguepferde

Siegerehrung

In der Sparte Fortgeschrittene belegte Ulrich Höfert mit Pasteur den ersten Platz, gefolgt von Anja Thomas mit Fantaysi auf Platz zwei und Eduard Schulth mit Vidocq dem dritten Rang.

Die Pferde der Camargue:

Jean Pierre Godest und Hedi Sackenreuther faszinieren seit 26 Jahren mit ihren weißen Pferden aus der Camargue und der traditionellen Arbeitsreitweise der Gardians Reiter und Pferdebegeisterte. Ihr Einsatz in Deutschland um das Camarguepferd dient mit dazu, dass man die Pferde und damit verbundene alte Traditionen nicht aus den Augen verliert. Zwischen Tradition und Neuzeit müsse laut Godest und Sackenreuther ein goldener Mittelweg gefunden werden.