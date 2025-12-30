Pferdeseuche in Wolfenhausen: Spenden haben Ina Franks Pferdehof gerettet

Drei Monate lang ging auf dem Lettenhof von Ina Frank gar nichts. Bei der Stute Lissy, die dort lebte, war die Pferdeseuche Ansteckende Blutarmut der Einhufer festgestellt worden.
Die Pferdeseuche hätte Ina Frank ihren Hof kosten können. Der Verlust des Ponys Lissy, das Frank in der Kinderreitstunde einsetzte, wäre dagegen ein Klacks gewesen. Doch mit Lissy fing das Drama an. Mitte August wurde bei der fünfjährigen Stute, die aus Bulgarien stammte, eine Infektion mit Ansteckender Blutarmut der Einhufer festgestellt. Lissy musste von Amts wegen getötet werden. Viel schlimmer aber: Franks kleiner Reitbetrieb, der Lettenhof in Wolfenhausen, stand bis Mitte November unter Quarantäne und verursachte nur Kosten. Dass die 34-Jährige das Vierteljahr ohne jegliche Einkünfte aus Reitunterricht und Reittherapie für Kinder finanziell überlebt hat, verdankt sie vor allem dem starken öffentlichen Interesse und der großen Spendenbereitschaft vieler Leute. „Ich bin wieder im Arbeitsalltag zurück“, sagt sie jetzt dankbar. „Ohne die Spenden hätte ich es nicht geschafft.“