Pferdeseuche im Kreis Tübingen: So geht es dem Reiterhof in Neustetten nach dem Tod von Lissy

Im August wurde bei Pony Lissy im Kreis Tübingen eine ansteckende Blutarmut diagnostiziert. Das Pferd wurde eingeschläfert, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Wie es nun weitergeht.
Eigentlich wollte Ina Frank Kindern die Welt der Pferde näherbringen - mit Reitunterricht, Ferienprogrammen und therapeutischen Angeboten. Im Februar 2024 erfüllte sie sich diesen Lebenstraum mit einem eigenen Reittherapiehof in Neustetten (Kreis Tübingen). Am Hof nicht mehr wegzudenken: die Ponydame Lissy mit ihrem ruhigen und kinderfreundlichen Gemüt.