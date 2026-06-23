Pferdeschänder am Werk?: Shetland-Pony verschwindet spurlos - Besitzerin in Haigerloch in Sorge

Kaum zu glauben aber wahr: In Haigerloch-Gruol ist das Shetland-Pony Mrs. Grey von der Weide verschwunden. Die Besitzerin geht von Diebstahl aus und befürchtet das Schlimmste.
Bei dem Tier handelt sich laut der Besitzerin Verena Reuter um eine einjährige Jungstute mit der Farbe „Fuchsschimmel“. Sie trägt den Namen „Amazing Mrs. Grey vom Silbermond“ ist etwa 80 Zentimeter groß und wiegt etwa 80 Kilogramm. Sie ist sogar gekennzeichnet und zwar mit einem Chip des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg.