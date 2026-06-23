Pferdeschänder am Werk?: Shetland-Pony verschwindet spurlos - Besitzerin in Haigerloch in Sorge

Kaum zu glauben aber wahr: In Haigerloch-Gruol ist das Shetland-Pony Mrs. Grey von der Weide verschwunden. Die Besitzerin geht von Diebstahl aus und befürchtet das Schlimmste.

Bei dem Tier handelt sich laut der Besitzerin Verena Reuter um eine einjährige Jungstute mit der Farbe „Fuchsschimmel“. Sie trägt den Namen „Amazing Mrs. Grey vom Silbermond“ ist etwa 80 Zentimeter groß und wiegt etwa 80 Kilogramm. Sie ist sogar gekennzeichnet und zwar mit einem Chip des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg.

Was genau ist passiert? Mrs. Grey weidete zusammen mit einer Gruppe zehn anderer ein- bis dreijähriger Shetlandponys auf der Weide in Gewann „Hofen“. Die Fläche liegt hinter dem Gruoler Sportplatz und der Stunzach, sie ist eingegrenzt von den Ortsstraßen Freihofgasse und Hanfland. Am Morgen des vergangenen Freitages ist dann einem Mann, der das Nachbargrundstück mähte, aufgefallen, dass der um die Weide aufgebaute Zaun – im Prinzip ein Schafzaun aus Drahtgeflecht – ein Loch hatte.

Anzeige bei der Polizei

Er hat auch gleich versucht, Verena Reuter zu kontaktieren, sie aber nicht sofort erreicht, da sie mit Heumachen beschäftigt war. Erst am späteren Nachmittag ist die Shetty-Züchterin auf die Weide gekommen und hat den Schaden an der Koppel gesehen und festgestellt, dass Mrs. Grey fehlt.

Sofort hat Verena Reuter den Vorfall bei der Polizei in Hechingen angezeigt, die nun ermittelt. Für die Pony-Besitzerin selbst ist die Sache eindeutig. Aufgrund des Schadens am Zaun und der von ihr an den Drahtmaschen gefundenen Fussel aus dem Rest des Winterfells des Ponys kommt für sie nur ein Diebstahl in Betracht. „Als ich das Loch im Zaun gesehen habe, war für mich der Fall klar“, so Verena Reuter.

Der Tatort: die kleine Herde weidete auf den Wiesenflächen im Gewann "Hofen" nahe Stunzach und Gruoler Sportplatz. Man sieht auch das Loch im Schutzzaun. Foto: Verena Reuter

Sie geht davon aus, dass mindestens zwei Diebe am Werk waren, die in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag ein Loch in den Zaun geschnitten und das Pony durch selbiges hindurchgeschoben und abtransportiert haben. Die Täter müssten dafür mit einem größeren Lieferwagen oder Transporter vor Ort gewesen sein. Das könnte insofern auch gelungen sein, weil Mrs. Grey laut ihrer Züchterin eine sehr zutrauliche junge Stute ist.

Besitzerin schließt Unglück aus

Etwas anderes als Pferde-Klau hält die Besitzerin für ausgeschlossen. Wenn das Pony von selbst ausgebüxt wäre, hätte es sich eher unter dem Zaun hindurchgearbeitet. „Außerdem wäre dann die ganze Herde danach in Aufruhr gewesen, was aber nicht der Fall war“, so Reuter. Auch ein Unglück hält sie für eher unwahrscheinlich. Es gibt bislang keinen Hinweis, dass das Pony in die nahe Stunzach gestürzt sein könnte und ertrunken ist. Der kleine Fluss führt dafür derzeit einfach zu wenig Wasser. Sicherheitshalber soll die Stunzach aber noch mit einer Drohne abgeflogen werden.

Wo aber könnte die junge Shetland-Stute stecken? Verena Reuter fürchtet das Schlimmste: nämlich, dass sie möglicherweise Pferdeschändern in die Hände gefallen ist. „Ich glaube nicht, dass ein Rentner sie mitgenommen hat, um seinen Enkeln damit eine Freude zu machen“, ist die Gruolerin überzeugt und außerdem sehr pessimistisch – Reuter glaubt nicht daran, dass das Pony wieder auftaucht. Selbst wenn es irgendwo ausgesetzt wurde und noch leben sollte, hat es aus ihrer Sicht bei diesem Wetter wenig Chancen ohne Wasser und Futter.

Suchaufruf über WhatsApp

Nicht nur sie beschäftigt das Schicksal von Amazing Mrs. Grey. Reuters Tierarzt hat einen Suchaufruf über WhatsApp gestartet. Auf diesem Kanal hat sich die Nachricht wie rasend verbreitet und halb Haigerloch nimmt Anteil am mysteriösen Verschwinden des Mini-Shetland-Ponys. Es gab auch schon ein paar Hinweise, allerdings noch keinen, der etwas zur Aufklärung dieses Falles beitragen konnte.

Shetlands vom Silbermond

Die Shetlandpony-Zucht in Gruol wird offiziell unter dem Name „Shetlands vom Silbermond“ geführt. Im Volksmund und unter Gleichgesinnten ist die Zuchtgemeinschaft jedoch vor allem als „Die Shettybande“ bekannt. Derzeit haben Verena Reuter und Tobias Flaiz 35 Shetlandponys. Die Tiere stammen von den Shetlandinseln, wurden in der Zeit der industriellen Revolution aufs britische Festland gebracht und dort im Bergbau als Grubenponys eingesetzt. Heute sind sie als Reitpferde für Kinder sowie als kräftige und ausdauernde Fahrpferde sehr beliebt.