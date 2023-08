Die Eurocheval ist am Donnerstag gestartet und verwandelt das Offenburger Messe-Gelände für vier Tage in einen großen Reitplatz. Pferdebesitzer und der Projektleiter zeigen sich zufrieden, das wechselhafte Wetter macht jedoch einigen Ausstellern zu schaffen.

Die viertägige Pferde-Messe Eurocheval lockt jährlich Zehntausende Tierliebhaber nach Offenburg: Darsteller führen Choreographien vor, Aussteller bieten Waren rund um das Reiten an und Besucher bummeln durch das große Offenburger Messe-Gelände. So auch am Freitagmorgen, der zweite Tag der Eurocheval 2023.

Der große Ansturm blieb zum Zeitpunkt des Besuchs unserer Redaktion allerdings aus. Der Grund liegt nahe: grauer Himmel, hin und wieder leichter Regen. An der guten Laune der Besucher und der Reiter änderte das schlechte Wetter jedoch nichts. „Ich bin das erste Mal hier. Es überrascht mich, wie groß diese Messe ist“, erklärt Reiterin Katja de Klijn im Gespräch mit unserer Redaktion, während sie ihr Pferd „Anakin Skywalker“ aufzäumt.

Reiter haben teils aufwendige Kostüme an

„Später reite ich bei der ,Top-Show’ mit und stelle die Barockpferde vor“, so de Klijn sichtlich voller Vorfreude. Zusammen mit weiteren hunderten Reitern zeigen sie auf insgesamt sechs Reitplätzen ihr Können. Darunter sind auch Darsteller aus Italien, der Türkei, Belgien und der Schweiz. Letzteres ist das diesjährige Gastland der Eurocheval.

Ob es regnet oder nicht, ist bei den Shows nebensächlich. Für die Zuschauer gibt es reichlich Sitzplätze auf überdachten Tribünen. „Ich habe mir einfach eine Jacke besorgt. Hier kann man sich ja alles kaufen“, erklärt eine Besucherin auf die Frage, ob sie der Regen stört.

Sowohl für die Reiter als auch die Pferde scheint die Abkühlung kein Problem zu sein. Alle Darbietungen wurden fehlerfrei vorgeführt und mit reichlich Applaus belohnt. Dabei legen die Choreographen großen Wert auf Authentizität. So treten beispielsweise die Reiter des „Western Ridings“ in detailgetreuer Cowboy-Kleidung auf. Und auch die Pferde werden in den großen Hallen gestriegelt, gepflegt und deren Mähne teilweise geflochten.

Aussteller bieten alles rund um das Thema Pferd

Auch in den Hallen vertreten sind die zahlreichen Aussteller, die Waren rund um das Thema Pferd präsentieren. Sicherheitsausrüstung, Futter, Sattel, Decken, Bürsten und Anhänger – für Besucher dürfte kaum ein Wunsch offen bleiben, für die Händler allerdings schon: „Ich würde mir wünschen, dass mehr Besucher da sind. Im Vergleich zum ersten Messetag ist deutlich weniger los“, erklärt ein Verkäufer auf Nachfrage. Auch bei Hufschmied Siegfried Fischer ergibt sich ein ähnliches Bild: „Es ist wenig los“, erklärt der 57-Jährige, während er ein glühenden Hufauskratzer auf seinem Amboss mit einem Hammer bearbeitet. Das sei allerdings „okay“. Denn die Tage zuvor seien aufgrund des Ansturms und der Hitze „sehr heftig“ gewesen.

Auch Maultiere wurden am Freitagvormittag bei der „Top-Show“ gezeigt. Foto: Piskadlo

Auch Projektleiter Volker Matern zieht auf Nachfrage eine positive Zwischenbilanz zu den vergangenen Tagen: „Die Pre-Nigth am Mittwochabend war ein großer Erfolg und wurde entsprechend von begeisterten Besuchern gelobt. Unser Gastland Schweiz hat sich sofort häuslich in der Gastlandhalle eingerichtet und fühlt sich sehr wohl. In einer Atmosphäre mit toller Stimmung und guter Laune kommen die Verbände mit den interessierten Besuchern zusammen.“ So sei bereits der Aufbau der Aussteller von guter Stimmung und freudiger Erwartung geprägt gewesen. „Nun sind auch Besucher auf dem Gelände und alle freuen sich, miteinander ins Gespräch zu kommen“, so der Projektleiter weiter.

Info – Das Programm

Die diesjährige Eurocheval, die am Mittwoch mit einer „Pre-Night“ auf dem Gelände der Messe Offenburg eröffnet wurde, geht noch bis Sonntag. An den beiden letzten Tagen soll es unter anderem Pferderassenshows, Orientierungsreiten, Livetrainig, verschiedene Darbietungen, Treffen mit Reitern und wissenschaftlich fundiertes Verhaltenstraining geben. Karten und eine Programmübersicht der Messe gibt es auf der Webseite unter www.eurocheval.de.