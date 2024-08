Pfeffinger gründen neuen Verein: Die Kealänder machen was los

Die Kealänder machen was los

1 Ein Teil der neugegründeten „Kealänder“ mit ihrem Vorsitzenden Steffen Bendrin (vorne, Zweiter von links) und Kassierer Thomas Merkler Foto: Horst Schweizer

In Pfeffingen ist ein neuer Verein gegründet worden. Die „Kealänder“ haben es sich zum Ziel gesetzt, das Dorfleben weiter zu beleben und um zusätzliche Veranstaltungen zu bereichern. Das tun sie zwar schon lange – aber nun unter dem Vereinsdach.









Link kopiert



Nicht dass Pfeffingen kein aktives Vereinsleben besäße, im Gegenteil: Das Dorf am Ursprung der Eyach steht in dieser Hinsicht besser da als so mancher andere Ort. Zehn Vereine sind auf dem Gebiet des Sports beziehungsweise der Kultur überaus rührig; das Rote Kreuz und die Feuerwehr machen das Dutzend voll.