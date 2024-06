Polizei ermittelt in Lahr wegen gefährlicher Körperverletzung

1 Zwei Jungen sollen auf dem Weg durch die Schwarzwaldstraße Pfefferspray versprüht haben. Foto: Gentsch

Nach ersten Erkenntnissen dürften zwei noch unbekannte Jugendliche am Montagabend in einem Bus dafür verantwortlich gewesen sein, dass mehrere Passagiere leicht verletzt wurden. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Die beiden Jungen sollen laut Zeugen gegen 19.45 Uhr auf dem Weg durch die Schwarzwaldstraße Pfefferspray versprüht haben. Bei der nächsten Haltestelle seien sie aus dem Bus geflüchtet, heißt es weiter. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.