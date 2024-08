Ausnahmezustand in Meißenheim: Ein aggressiver 43-Jähriger wird am Mittwochmorgen von der Polizei überwältigt.

Die Polizei ist am frühen Mittwochmorgen kurz nach 3 Uhr in die Straße „Im Hellersgrund“ zu Hilfe gerufen worden. Grund war eine mutmaßliche häusliche Bedrohungslage durch einen 43-Jährigen.

Beim Eintreffen der Polizisten richtete der Mann seine Aggressionen gegen die Beamten was letztendlich zu einem Pfeffersprayeinsatz führte, heißt es in der Mitteilung. Letztendlich gelang es die Situation zu beruhigen und den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Verletzt wurde niemand. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.