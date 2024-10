Pfefferspray-Bande in Freudenstadt: Ist es zu gefährlich, sich gegen dreiste Diebe zu wehren?

Nachdem zwei Frauen in Freudenstadt ausgeraubt und dabei mit Pfefferspray attackiert wurden, stellt sich die Frage: Wie verhält man sich in so einer Situation richtig? Sollte man sich überhaupt wehren, wenn ein Dieb versucht, einem die Tasche zu entreißen? Unsere Redaktion hat bei der Polizei nachgefragt.