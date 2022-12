3 Sie feiern Heiligabend in Tumlingen nach oberschlesischen Bräuchen und Traditionen: Jolante Kosok (von links), Justine Schmalfuß mit Sohn Lennart, Renate und Manfred Rohn. Foto: Maier

Der Duft schlesischer Pfefferkuchen durchzieht in der Advents- und Weihnachtszeit die Wohnung von Manfred und Renate Rohn in Tumlingen. In ihrer Wahlheimat pflegen sie noch altes Brauchtum und Traditionen aus ihrer ursprünglichen Heimat Oberschlesien.















Link kopiert

Waldachtal-Tumlingen - In den Räumlichkeiten, wo einst die Bäckerei Kirschenmann in Tumlingen betrieben wurde, tritt Manfred Rohn in die Fußstapfen seines Vaters, Bäckermeister Karl Anton, der in Liebtal eine große Konditorei betrieben hat. In Handarbeit fertigt Hobbykonditor Manfred Rohn hierzulande leckere Honig-Lebkuchen, die er kunstvoll mit Ornamenten verziert, und auch wahre Torten-Kunstwerke.