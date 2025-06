Eine mutmaßlich betrunkene Frau setzt sich in Pfedelbach ans Steuer. Ein Polizist greift durchs Autofenster und will den Schlüssel ziehen. Doch die Frau gibt Gas.

Ein Polizist ist in Pfedelbach (Hohenlohekreis) von einer flüchtenden und mutmaßlich betrunkenen Autofahrerin mehrere Meter mitgeschleift und dadurch leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte der Beamte durch die geöffnete Fahrzeugscheibe den Schlüssel ziehen wollen, als die 56-Jährige den Rückwärtsgang einlegte und Gas gab.

Nachdem sie in den Grünstreifen geriet und vorwärts weiter fahren wollte, konnte der Polizist seinen Arm befreien und schoss auf Vorder- und Hinterreifen des Autos, so dass die Frau nicht mehr weiterfahren konnte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Frau wurde nach dem Vorfall am Samstag festgenommen, kam zur Blutprobe in ein Krankenhaus und dann in eine psychiatrische Klinik.

Frau soll schon zu Hause randaliert haben

Eine Familienangehörige hatte zuvor die Polizei gerufen, weil die Frau bei sich zu Hause randaliert haben soll. Bei Eintreffen der Beamten war sie bereits in mutmaßlich angetrunkenem Zustand mit dem Auto davongefahren.

Weil andere Zeugen wegen ihrer auffälligen Fahrweise auch die Polizei riefen, entdeckten Streifenbeamte ihren Wagen kurz darauf. Statt auf Haltesignale zu reagieren, fuhr sie mit überhöhter Geschwindigkeit davon, ehe die Polizisten sich vor ihr Auto setzten und die Frau zum Stillstand herunter bremsten. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und einer Trunkenheitsfahrt ermittelt.