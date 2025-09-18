Pfarrhaus in Heiligenzell: WG für acht Senioren soll entstehen

Die Familie Strätz aus Heiligenzell hat das Pfarrhaus gekauft. Auf zwei Etagen sollen jeweils vier Senioren ihr neues Zuhause finden.
Im Gebäude war nach dem Auszug von Pfarrer Max Diewald bis ins Jahr 2010 das Pfarrbüro mit Archiv untergebracht. Im Jahr 2011 hat die Gemeinde Friesenheim das Pfarrhaus von der Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim gekauft. Von 2017 bis 2020 waren im Gebäude Flüchtlinge untergebracht. Seit fünf Jahren steht es bereits leer. Friesenheims Bürgermeister Erik Weide freute sich am Donnerstagmorgen riesig darüber, das Gebäude nun offiziell übergeben zu können: „Das Pfarrhaus ist für Heiligenzell nicht nur ein sehr geschichtsträchtiges Gebäude, sondern für die Bevölkerung auch ein großes Stück Identität mit ihrem Ort.“ Umso größer ist die Freude über die Übergabe von Bürgermeister und Ortsvorsteher Gerold Kadenbach an die Familie Strätz.