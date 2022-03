1 Viele Helfer sind bei der Entrümpelungsaktion im Heiligenzimmerner Pfarrhaus aktiv. Foto: Stehle

Das Pfarrhaus in Heiligenzimmern ist am Samstag bei einer gemeinsamen Aktion entrümpelt worden. Das Gebäude steht zum Verkauf.















Link kopiert

Rosenfeld-Heiligenzimmern - (bs). Rund 20 Helferinnen und Helfer haben am Samstag das Heiligenzimmerner Pfarrhaus entrümpelt, da es zum Verkauf angeboten werden soll. Zuvor mussten die übrigen Möbel und Gegenstände entsorgt werden.

Seit 40 Jahren wohnt dort kein Pfarrer mehr

Schon seit fast 40 Jahren wohnt kein Pfarrer mehr im katholischen Pfarrhaus. Seither wurde es auf verschiedenste Art genutzt. Im oberen Stockwerk hatte die Pfarrgemeinde vor Jahren eine Wohnung renoviert und vermietet. Auch diese Wohnung steht seit einem Jahr leer. Im Dachgeschoss hatten die Pfadfinder ihre Zelte und Materialien gelagert. Im ersten Stock war der Lagerraum des Missionskreises und im Empfangsraum wurden im Winter unter der Woche Gottesdienste gefeiert. Im Keller hatte die Kultband Macy einst ihren Proberaum.

Nun soll das rund 170 Jahre alte Gebäude verkauft werden. Die Pfarrgemeinde hat einen Makler beauftragt. Der Erlös wird für die Dachsanierung der Kirche verwendet.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Klaus May und das Gemeindeteam freuten sich, dass so viele helfende Hände vor Ort waren und alte Stühle, morsche Regale und Kleinmöbel in einen Container entsorgten. Eine große Ansammlung von Altholz und Metallschrott wurde im Garten bis zur Abholung deponiert. Alte Pfarrbücher und Archivmaterial brachten die Helfer in das leer stehende Pfarrhaus nach Haigerloch-Hart.

Neuer Schuppen geplant

Die Pfadfinder lagern ihr Material in einem Nachbarhaus zwischen, und der Missionskreis hat seine Adventsdeko-Materialien hauptsächlich im Pfarrheim untergebracht. Hinter der Kirche soll ein Schuppen neu gebaut werden, damit die Pfadfinder und der Missionskreis dort Materialien unterbringen können.

Die Hoffnung ist, dass nach dem Verkauf wieder Leben in das alte, unter Denkmalschutz stehende Pfarrhaus kommt.