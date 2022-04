2 Zufall: Das Sofa hat die ukrainischen Farben Blau und Gelb. Foto: Gauggel

Winterlingen-Harthausen - Ins ehemalige Pfarrhaus neben der Harthauser Kirche St. Mauritius kehrt wieder Leben ein: Die Mitglieder des Gemeindeteams der Pfarrgemeinde St. Mauritius haben mit Hilfe von Fabian Oswald und Florian Otto an zwei Wochenenden die seit längerem leerstehende Wohnung so weit hergerichtet, dass noch vor Ostern zwei Frauen aus der Ukraine mit jeweils zwei Kindern dort einziehen können. Die beiden Familien sind derzeit noch in Straßberg und werden dort vom neu gegründeten Verein "Deutsch-ukrainische Flüchtlingshilfe" betreut. Die Frauen sind bereits vor Ort gewesen und haben sich die Wohnung angeschaut.

Der Garten darf mitbenutzt werden

Laut Sabrina Otto, der Sprecherin des Gemeindeteams, haben sowohl Olaf Winter, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, zu der Harthausen gehört, als auch die Verrechnungsstelle in Sigmaringen, die das Pfarrhaus verwaltet, sofort ihre Unterstützung zugesagt und grünes Licht für die Nutzung der Wohnung gegeben. Diese befindet sich im Obergeschoss des ehemaligen Pfarrhauses, hat einen Balkon, und der Garten kann mitbenutzt werden. Die Einrichtung – Schränke, Tische, Betten, Geschirr, Sitzmöbel, Regale und Schreibtische – haben Eltern der Harthauser Grundschüler sowie Privatpersonen aus Harthausen und benachbarten Orten gespendet.

Für die Kinder ist schon Spielzeug da

Auch Spielzeug für die vier Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren liegt schon im Schrank des großen Wohnzimmers, das die beiden Familien ebenso wie das Bad und die Küche gemeinsam nutzen werden. An die schulische Integration der Kinder wurde ebenfalls gedacht: Eines wird die Realschule in Winterlingen, zwei die benachbarte Grundschule und das jüngste Kind den Kindergarten, gleich neben dem Pfarrhaus, besuchen.

Betreuer sind höchst willkommen

Was noch benötigt wird, sind laut Sabrina Otto weitere Ansprechpartner und Betreuer, die sich um die Neuankömmlinge kümmern und ihnen beispielsweise beim Einkauf helfen. Außerdem sucht das Gemeindeteam noch Fahrräder, einen Fernseher sowie einen Laptop, der es den beiden Familien ermöglicht, per Skype den Kontakt zu ihren Angehörigen in der Ukraine zu halten. Wer helfen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 07577/ 932019 mit Sabrina Otto in Verbindung setzen.