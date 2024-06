1 Das evangelische Gemeindehaus wird ab Mitte Juli auch das Pfarramt beherbergen. Foto: Winnie Gegenheimer

Das bisherige Pfarrhaus in Dobel ist verkauft worden. Damit folgt die Kirchengemeinde einer Empfehlung des Oberkirchenrates.









Zügig ist es vonstatten gegangen: Das bisherige Dobler Pfarrhaus in der Neusatzer Straße 16 ist verkauft. Am Freitag, 19. Juli, zieht das evangelische Pfarramt der Verbundkirchengemeinde Dobel-Neusatz-Rotensol um ins Gemeindehaus an der Neusatzer Straße 8.