Pfarrgemeinderat Schonach: Platzmangel in Bücherei: Lösung ist gefunden

1 Über die beengte Situation der KöB im Schonacher Pfarrzentrum informierten sich schon Ende des Jahres 2024 Mitglieder des Pfarrgemeinderats vor Ort. (Archivfoto) Foto: Kommert

Die Mitarbeiterinnen der katholischen öffentlichen Bücherei beklagten mangelnden Platz und baten um eine räumliche Erweiterung. Das Thema wurde im Pfarrgemeinderat kontrovers diskutiert wurde. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.









In der ersten Sitzung des Pfarrgemeinderats Triberg „Maria in der Tanne“ im laufenden Jahr berichtete Vorsitzender Gerald Sandner aus der vorangegangenen Sitzung des Stiftungsrats. Dabei sei es auch um den Vorstoß der Katholischen öffentlichen Bücherei in Schonach gegangen. Die Mitarbeiterinnen hatten wegen Platzmangels um Erweiterungsmöglichkeit in den Raum neben der Bücherei gebeten – dieser wird bis dato als Lager für die Lobpreisgruppe Kairos genutzt. Es lagern dort unter anderem die voluminösen Lautsprecher und die empfindlichen Verstärker und Ähnliches.