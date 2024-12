1 Erzbischof Stephan Burger überreicht am 16. Juni dem neu geweihten Diakon Lukas Nagel das Evangeliar. Am 11. Mai wird er im Freiburger Münster zum Priester geweiht. (Archivfoto) Foto: Lukas Röder

In der Sitzung ging es um die 750-Jahr-Feiern von Schonach und Schönwald. Die Gottesdienste zu Beginn und Ende des Jubiläumsjahrs gemeinsam zu feiern, war eine Anregung. Wichtiger Termin ist auch die Priesterweihe von Lukas Nagel.









Link kopiert



Vor wenigen Monaten wurde Lukas Nagel zum Diakon geweiht, in rund einem halben Jahr stehen weitere Schritte für den gläubigen jungen Mann an. Am 11. Mai wird er im Freiburger Münster zum Priester geweiht.