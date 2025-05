Der Neupriester Lukas Nagel freut sich riesig auf seine Heimatprimiz in der Triberger Stadtkirche an diesem Sonntag und das anschließende Fest.

In der beeindruckenden Feier der Priesterweihe im Freiburger Münster Unserer Lieben Frau am vergangenen Sonntag weihte Erzbischof Stephan Burger Lukas Nagel aus Triberg und Simon Gleichauf zum Priester. Zahlreiche Angehörige der Triberger Pfarrgemeinde Maria in der Tanne und Familienangehörige von Lukas Nagel waren eigens dafür nach Freiburg gefahren.

Die Feier der Heimatprimiz des Neupriesters in der Stadtkirche St. Clemens steht nun am Sonntag, 18. Mai, an. Darauf freut sich der 27-Jährige riesig, wie er unserer Redaktion im Gespräch sagte. Er ist dankbar, dass so viele Interessierte zu seiner Priesterweihe nach Freiburg kamen und seitens der Seelsorgeeinheit Maria in der Tanne auch ein so großer Aufwand für seine Heimatprimiz betrieben wird.

Bevor es soweit ist, findet an diesem Samstageine Andacht mit Anbetung und Segnung des Primizgewands um 20 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria in der Tanne statt. Die musikalische Gestaltung obliegt der Gruppe Kairos. Anschließend besteht Beichtgelegenheit.

Am Sonntagmorgen um 10 Uhr werden Lukas Nagel, die Konzelebranten und Ministranten vor dem Kurhaus abgeholt. Die kurze Prozession mit der Stadt- und Kurkapelle führt direkt zur Stadtkirche. Dort

beginnt die feierliche erste heilige Messe des Primizianten in seinem Heimatort um 10.15 Uhr.

Nach Gottesdienst Stehempfang mit Platzkonzert

Die musikalische Gestaltung hat der Kirchenchor St. Georgen mit Orchester und Gastsängern aus der Region. Sie bringen die Mozartmesse in C, KV 337 unter der Leitung von Josef Spath, einem Onkel des jungen Priesters, zu Gehör. Im Anschluss an die heilige Messe begleitet die Stadt- und Kurkapelle Nagel zum Kurhaus, wo nach einem Stehempfang mit Platzkonzert der Stadtmusiker das Primiz- und Pfarrfest mit gemeinsamem Mittagessen, Kaffee und Kuchen stattfindet. Zu diesem Fest sind laut Pfarrgemeinde ebenfalls alle Mitfeiernden willkommen. Im Anschluss

lädt Nagel auf 16.30 Uhr noch in die Wallfahrtskirche zur Vesper mit Spendung des Einzelprimizsegens ein. Die Vesper wird von Seminaristen des Collegiums Borromäum Freiburg musikalisch ausgestaltet.

Zwei Nachprimizen

Zwei Nachprimizen finden am 25. Mai, 10 Uhr, in St. Georg in Empfingen und am 29. Mai, 10.30 Uhr, im Münster St. Nikolaus in Überlingen statt. An denen werden sicherlich viele Wegbegleiter Nagels aus Empfingen und Überlingen teilnehmen, denn im Anschluss an ein Praxissemester 2021/2022 in der Seelsorgeeinheit Überlingen war Nagel im Zuge eines Pastoralkurses und mit Blick auf sein Diakonatsjahr seit Oktober 2023 in der Seelsorgeeinheit Empfingen/Dießener Tal aktiv, wo er auch in den vergangenen Monaten bis zur Priesterweihe als Diakon tätig war.