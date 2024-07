Am kommenden Sonntag, 14. Juli, findet in der St. Antonius-Kirche in Sickingen der letzte regelmäßige evangelische Gottesdienst statt. Grund ist unter anderem die absehbare Vakanz der Pfarrstelle Hechingen-Mitte.

Am kommenden Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr geht eine Ära zu Ende: Dann beginnt der vorerst letzte regelmäßige evangelische Gottesdienst in der St. Antonius-Kirche in Sickingen.

Das teilt Pfarrer Frank Steiner, zuständig für den Pfarrbezirk Nord in der evangelischen Kirchengemeinde Hechingen, mit. Über viele Jahrzehnte hat die evangelische Kirchengemeinde – meist zweimal im Monat – Gottesdienste in der St. Antonius-Kirche in Sickingen gefeiert. Nun habe der Kirchengemeinderat aus unterschiedlichen Gründen entschieden, diese regelmäßigen Gottesdienste einzustellen.

Lesen Sie auch

Pfarrstelle bald vakant

Ein Hauptgrund ist, dass Herbert Würth am 15. September in den Ruhestand verabschiedet wird und die Pfarrstelle Hechingen-Mitte auf absehbare Zeit vakant ist. Das heißt, es werde zunehmend schwieriger, Pfarrerinnen und Pfarrer, Lektorinnen und Lektoren zu finden, die die Gottesdienste gestalten können. Dazu komme, dass in den vergangenen Jahren auch die gottesdienstliche Gemeinde zusehend kleiner geworden sei.

Unsere Empfehlung für Sie Hechingen St. Antonius kann wieder strahlen Gemeinde feiert Fertigstellung der Kirchen-Renovierung

Steiner erklärt jedoch, dass auch der letzte regelmäßige Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde Hechingen in der St. Antonius-Kirche mit einem Hoffnungsschimmer verbunden sei. Denn: In diesem Gottesdienst werde ein Kind getauft werden. Der christliche Glaube werde auch in die nächste Generation, in die nächsten Generationen weitergegeben werden. Steiner ist sich sicher: „Auch kommende Generationen werden Gottesdienste feiern. Sie werden das vielleicht an anderen Orten und in anderer Form tun.“ Doch sowohl der Ort als auch die Form des christlichen Gottesdienstes habe sich in den gut 2000 Jahren der christlichen Gemeinde verändert.

Taufen und Trauungen auch zukünftig möglich

Auch in Zukunft werde es Gelegenheiten geben, in der St. Antonius-Kirche evangelische Gottesdienste zu feiern, etwa Taufen, Trauungen, Ehejubiläen und Trauergottesdienste. Steiner dankt der katholischen Kirchengemeinde herzlich für die Gastfreundschaft der vergangenen Jahrzehnte. „Uns wurden die St. Antonius-Kirche in Sickingen und gelegentlich die St. Wendelin-Kirche in Bechtoldsweiler als Ausweichquartier über diese vielen Jahre unkompliziert zur Verfügung gestellt. Dafür sind wir ebenso dankbar wie für die vielfältige Unterstützung durch die jeweiligen katholischen Mesnerinnen und Mesner in den beiden Kirchen.“

Dementsprechend werde der Gottesdienst am kommenden Sonntag, 14. Juli, festlich und zuversichtlich, wehmütig und traurig, hoffnungsfroh und zuversichtlich, dankbar und mit einem Abschiedsschmerz verbunden sein.