1 Rose Winkler vor der Pauluskirche, in der sie 14 Jahre gewirkt hat. Foto: Reinhardt

Seit 14 Jahren ist Pfarrerin Rose Winkler in Deißlingen und Lauffen als evangelische Seelsorgerin engagiert. 40 Jahre ist sie Pfarrerin im Dienst der evangelischen Kirche. Winkler wurde vor 14 Jahren zur Nachfolgerin des Pfarrerehepaars Knoll/Stepper bestimmt. Nun ist der Abschied für die engagierte Pfarrerin gekommen.















Deißlingen - Rose Winkler geht in ihren wohlverdienten Ruhestand. Am 20. März feiert sie ihren Abschiedsgottesdienst. Dieser Gottesdienst beginnt um 13.30 Uhr in der katholischen Laurentiuskirche. Und er wird von Pfarrer Felix Thome mitzelebriert.

Ökumene mit Pfarrer-Kollege Felix Thome

Das ist einer der Punkte, warum Rose Winkler doch gerne noch ein wenig weiter machen würde. Seit Felix Thome in Deißlingen Pfarrer sei, so Winkler, funktioniere hier die Ökumene. Dies mache nicht nur die Seelsorge einfacher, sondern sei in Coronazeiten sehr praktisch. Denn die katholische Kirche sei einfach viel größer als die Pauluskirche.

Ein Herzensprojekt in der Warteschleife

Ein weiterer Punkt sei, dass diese kleine evangelische Kirche eigentlich einen neuen, behindertengerechten Eingang bekommen sollte, ein freundliches, helles Foyer mit viel Glas. Für Rose Winkler war das ein Herzensprojekt, aber es hat einfach nicht mehr geklappt. Denn Handwerker zu finden, sei derzeit sehr schwierig. Rose Winkler: "Es wäre schön, wenn das noch realisiert werden könnte. Mit tut es ein wenig leid, dass ich das nicht mehr mitbekomme."

Doch sie freue sich auch auf den Ruhestand. Und darauf, sich endlich wieder mal in theologische Bücher vertiefen zu können. "Dafür hat man hier im Gemeindealltag kaum Zeit." Und auf das Reisen. Wenn es problemlos möglich sei.

Umzug nach Kirchheim/Teck

Sie selbst wird nach Kirchheim/Teck ziehen, in die Nähe ihrer Heimat, einem Dorf im Kreis Göppingen. Dort wuchs sie auf einem Bauernhof mit vier Geschwistern auf, war früh in der kirchlichen Jugend aktiv und beschloss dann, Theologie zu studieren, eigentlich ohne zu wissen, ob das auch ein Beruf für sie sein könnte.

Start in Göppingen

Doch das wurde es schnell, und so begann sie am 1. Februar 1983 ihr Vikariat in der Göppinger Stadtkirche, wo sie als Pfarrerin wirkte. Eine spannende Zeit mit vielen niederschwelligen Angeboten für junge Familien, aber auch vielen Obdachlosen und Drogenabhängigen.

Dann folgte die Seelsorge im Hohenlohischen

Danach das Kontrastprogramm, im Hohenlohischen, in einer sehr ländlichen Gemeinde. Hier hatte sie einen sehr guten Draht zum Bürgermeister, gemeinsam entwickelte man Kinderferienprogramme und besprach, wie Familien, denen der Schuh drückte, geholfen werden konnte.

Umzug nach Täbingen

Die nächste Pfarrstelle war Täbingen bei Rosenfeld. Die Gemeinde hatte in der pfarrerlosen Zeit vor Rose Winkler ein Gemeindehaus gebaut. "Sie haben tausende Stunden freiwillig daran gearbeitet", zeigt sich die Pfarrerin heute noch beeindruckt.

Seit März 2008 in Deißlingen

Und dann Deißlingen und Lauffen. Seit dem 1. März 2008 ist sie hier. Ihr Mann Albrecht wirkte all die Jahre als Schuldekan, sein Tod am 18. Oktober 2013 hat Rose Winkler arg getroffen. "Ich habe sehr lange getrauert." Aber sie hat hier auch viele schöne Zeiten erlebt.

So waren die beiden Egli-Ausstellungen eine große Freude für die Pfarrerin, ebenso die Reihen mit den thematischen Abendgottesdiensten, die Familiengottesdienste, die gemeinsamen Feste.

Sorgen der Landwirte

Neben der Gemeindearbeit war Rose Winkler Bauern-Pfarrerin, hatte schon wegen ihrer eigenen Herkunft einen guten Draht zu den Landwirten. Wobei die vergangene Zeit viele Schatten aufwies. "Die Selbstmordrate bei den Landwirten ist sehr hoch."

Notfallseelsorge braucht Kraft

Auch als Notfallseelsorgerin war sie im Einsatz, war oft nachts unterwegs mit Margit Armleder-Spreter vom DRK. "Das war oft sehr anstrengend. Manche Einsätze waren wirklich schlimm." Einer davon: Am ersten Weihnachtsfeiertag einer Familie zusammen mit der Polizei eine Todesnachricht überbringen. Und dann bei der Familie bleiben, Trost spenden, während die Polizisten schnell wieder abziehen.

Anfangs gehörte die Krankenhausseelsorge zu ihren Aufgaben, zuletzt die Seelsorge in den hiesigen Altenheimen. Und jetzt der Abschied, der ihr nicht leicht fällt. "Ich tue mich sauschwer mit dem Ruhestand. Ich hätte mir einen flexiblen Übergang vorstellen können. Aber das bietet die Landeskirche nicht an."

Ein neuer Lebensabschnitt

Nun, dann eben Kirchheim/Teck, diese schöne Ecke Baden-Württembergs. Dort hat sie einen S-Bahn-Anschluss nach Stuttgart, um auch später, wenn sie nicht mehr selbst Auto fahren kann, ihre Tochter und deren Familie in Heidelberg besuchen zu können.

Wie Pippi Langstrumpf

Begleiten wird sie weiterhin ihr Leitspruch, der von Astrid Lindgren, also eigentlich von Pippi Langstrumpf, stammt: "Lass Dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar!"

Hilfreiche Sprüche aus der Bibel

Weitere Sprüche von Rose Winkler, die ihr Leben begleiteten, lauten: "Du, Gott, tust mir kund den Weg zum Leben. Vor Dir ist Freude in Fülle." Und Jeremia, an seine Landsleute im Exil: "Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über Euch habe, spricht Gott. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich Euch gute Zukunft und Hoffnung gebe."

Abschied am 20. März

Im Anschluss an den Abschiedsgottesdienst gibt es im katholischen Gemeindezentrum ein gemütliches Beisammensein – unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Regeln. Rose Winkler bittet, dass sich die Gäste telefonisch, per E-Mail oder persönlich für den Empfang anmelden.