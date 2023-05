Friederike Heinzmann ist am Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Hechinger Johanneskirche als neue evangelische Pfarrerin in ihr Amt eingeführt worden. Auf der relativ jungen Geistlichen ruhen einige Hoffnungen.

Die evangelische Kirche ist im Umbruch, sucht nach neuen Wegen, wieder mehr Zugang vor allem auch zu einer jüngeren Bevölkerungsschicht zu finden – das wurde an diesem Sonntag deutlich in einer Johanneskirche, die nicht einmal halb gefüllt war zu diesem außergewöhnlichen Anlass und in dem die Grauhaarigen überwogen. Dennoch oder auch gerade deshalb stand dieser Tag spürbar im Zeichen von Hoffnung und Zuversicht. Friederike Heinzmann ist noch keine 40 Jahre alt, und es könnte schon sein, dass sie mit neuen Ideen die nun doch schon über 2000 Jahre alte christliche Botschaft in Hechingen auf ungewohnte Art und Weise verbreiten könnte.

Der Festgottesdienst wurde mit einem feierlichen Einzug eröffnet, an dem neben der neue Pfarrerin auch Co-Dekanin Dorothee Sauer aus Sigmaringen teilnahm, die Hechinger Pfarrerkollegen Herbert Würth und Frank Steiner sowie die Pfarrgemeinderäte. In den Kirchenbänken saßen auch Heinzmanns Vorgänger Horst Jungbauer, die frühere Pfarrerin Ilse Hornäcker sowie von der katholischen Kirche Dekan Karl Heinz Schäfer. Den Gottesdienst gestaltete zunächst Dorothee Sauer, die bei der Vorstellung der neuen Pfarrerin hervorhob, diese habe den Regenbogen als ihr Symbol gewählt, der für „Gottes Botschaft der Vielfalt“ stehe, für alles, „was Kirche in dieser neuen Zeit braucht“, um neue Menschen anzusprechen.

Stelle der neuen Pfarrerin ist auf 50 Prozent beschränkt

Sie hob auch auch hervor, dass die Stelle von Friederike Heinzmann nur noch 50 Prozent umfasst. Das bedeute begrenzte Ressourcen, und dann sei wichtig, dass Altes auch wegfallen müsse, wenn Neues geschehen soll.

Dann trat Friederike Heinzmann zu ihrer Verpflichtung in den Altarraum. Sie stellte sich kurz vor. In Tübingen aufgewachsen, nach dem Abitur ein Jahr unterwegs in Australien, wo der Wunsch sich verfestigte, Theologin zu werden. Studium in Tübingen, die vergangenen sieben Jahre Pfarrerin in Oberndorf am Neckar, verheiratet mit Manuel Schmoll, der aus Hechingen stammt, eine Tochter, seit kurzem im Pfarrhaus am Schlossberg eingezogen. Im Kreis des Gremiums, das ihre Auswahl vorgenommen hatte, wurde sie per Handschlag durch Dorothee Sauer auf ihr Amt verpflichtet, zum Segen wurde ihr die Hand aufgelegt und drei Sprecher gaben jeweils ihre ganz eigene Sicht auf die Theologin preis. Tief bewegt ein tief bewegtes Gemeindemitglied aus ihrer früheren Gemeinde, die sehr intensiv vermittelte, was für eine tolle Pfarrerin Hechingen nun erhalten hat.

Göttlicher Geist ist Thema der ersten Predigt

Und dann hielt Friederike Heinzmann von der Kanzel herunter ihre erste Predigt als Hechinger Pastorin, in der sie das Pfingsterlebnis auf die Frage hin besprach, wie der Mensch überhaupt den göttlichen Geist in sich erkennen kann. Das zu verbreiten, wird nun in Hechingen ihre Aufgabe sein, der sie sich „ohne Verzagtheit“ widmen will.

Nach dem Gottesdienst nahm sich die neue Pfarrerin vor der Kirche Zeit für Gespräche mit den Gottesdienstbesuchern. Dann ging es hoch ins Gemeindezentrum, wo der Posaunenchor blies, Grußworte gesprochen und gemeinsam ein Mittagessen eingenommen wurde.