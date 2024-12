Pfarrerin Avakian verlässt Dettingen: In Heslach warten neue Herausforderungen

1 Pfarrerin Sylvie Avakian verlässt die evangelische Kirchengemeinde Dettingen und wechselt zur Kreuzkirche nach Stuttgart-Heslach. Foto: Henger

Die überaus beliebte Pfarrerin Sylvie Avakian verlässt die evangelische Kirchengemeinde und wechselt zur Kreuzkirche nach Stuttgart-Heslach.









Nach fünf Jahren Dienst in Dettingen stand für Sylvie Avkian die Frage „Verlängern oder weiterziehen“ im Raum. Nach sorgfältigem Abwägen, so die Pfarrerin, stand der Entschluss fest die Zelte in Dettingen abzubrechen und nach Stuttgart-Heslach zu ziehen. „Mein ganzes Leben bestand aus Pendeln“, sagte Avakian und meinte weiter, „ich kann nicht an einem Ort bleiben. Die Zeit ist für mich gekommen, um zu gehen und einen Neufang in einer größeren Kirchengemeinde zu starten.“