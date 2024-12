Pfarrerehepaar Karle verlässt Dornstetten: Sie wird Dekan-Stellvertreterin – er managt die Familie

1 Das Ehepaar Christoph und Marie-Luise Karle mit Söhnchen Theophil vor dem Altar der Martinskirche Foto: Monika Schwarz

Das Pfarrerehepaar Marie-Luise und Christoph Karle ist in einem feierlichen Gottesdienst in der Martinskirche mit anschließendem Stehempfang im Fruchtkasten verabschiedet worden. Auf beide warten neue Herausforderungen.









Seit September 2023 hatten sich Marie-Luise und Christoph Karle die Pfarrstelle in Dornstetten und Hallwangen geteilt. Zuvor hatte Christoph Karle den Ortsteil Hallwangen als Pfarrer seit 2017 alleine betreut, Marie-Luise Karle war zuvor Pfarrerin in Wittlensweiler und Igelsberg. Sie wird ab Januar Dekan-Stellvertreterin im neu fusionierten evangelischen Kirchenbezirk Rottweil, ihr Ehemann geht in Elternzeit und kümmert sich um Söhnchen Theophil.