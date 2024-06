Pfarrer verlässt Enzklösterle: Nach 33 Jahren ist jetzt Schluss

1 Am Mittwoch hat sich mit der Schlüsselübergabe an die evangelische Kirchengemeinde Enzklösterle die Türe des Pfarrhauses nach fast 33 Jahren letztmals hinter Magdalene und Martin Kohnle geschlossen. Foto: Heinz Ziegelbauer

Martin Kohnle ist seit mehr als drei Jahrzehnten Pfarrer in Enzklösterle – und damit einsamer Rekordhalter. Nun steht aber der Abschied an. Vor dem Abschiedsgottesdienst blickt er auf die Zeit im Enztal zurück – und voraus in die Zukunft.









Mit seiner fast 33-jährigen Dienstzeit als Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Enzklösterle hat Martin Kohnle zusammen mit seiner Ehefrau Magdalene die Hälfte seines Lebens im Oberen Enztal zugebracht. Zum 1. Juli tritt der geschätzte Seelsorger in den Ruhestand und wird am Sonntag vom Neuenbürger Dekan Joachim Botzenhardt im Rahmen eines um 15 Uhr beginnenden Gottesdienstes in der Kirche und danach mit einem von der Kirchengemeinde organisierten Stehempfang in der Festhalle verabschiedet.