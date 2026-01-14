Pfarrer verlässt Dornstetten: Großer Bahnhof zum Abschied von Timo Stahl

Mit einem Festakt samt Begegnungsfest rund um die Dornstetter Kirche verabschiedeten Weggefährten, Gemeindemitglieder und Kooperationspartner Pfarrer Timo Stahl.
Auf die Verdienste von Timo Stahl als Religionslehrer ging beim Festakt in der Kirche Schuldekan Hans Jörg Dieter in seinem Grußwort ein. Stahl habe es hervorragend verstanden, Pfarramt und Religionsunterricht unter einen Hut zu bringen. Außergewöhnlich sei auch, dass Stahl mehrfach gebeten worden sei, als Religionslehrer Klassenfahrten zu begleiten.