Pfarrer unerwartet verstorben: Andreas Frosztega war acht Jahre in Bad Wildbad tätig

Betroffenheit im Enztal: Pfarrer Andreas Frosztega ist in Dewangen, einem Stadtteil von Aalen, verstorben. Gläubige haben die Möglichkeit seiner auf besondere Weise zu gedenken.
Große Trauer in der katholischen Seelsorgeeinheit Obere Enz. Ihr ehemaliger Pfarrer Andreas Frosztega ist am vergangenen Dienstag im Alter von nur 66 Jahren in Dewangen, einem Stadtteil der Kreisstadt Aalen, unerwartet verstorben. Das teilt die katholische Seelsorgeeinheit Rems-Welland auf ihrer Homepage mit. Dort wirkte er seit 2016.