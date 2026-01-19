Pfarrer unerwartet verstorben: Andreas Frosztega war acht Jahre in Bad Wildbad tätig

Betroffenheit im Enztal: Pfarrer Andreas Frosztega ist in Dewangen, einem Stadtteil von Aalen, verstorben. Gläubige haben die Möglichkeit seiner auf besondere Weise zu gedenken.

Große Trauer in der katholischen Seelsorgeeinheit Obere Enz. Ihr ehemaliger Pfarrer Andreas Frosztega ist am vergangenen Dienstag im Alter von nur 66 Jahren in Dewangen, einem Stadtteil der Kreisstadt Aalen, unerwartet verstorben. Das teilt die katholische Seelsorgeeinheit Rems-Welland auf ihrer Homepage mit. Dort wirkte er seit 2016.

Frosztega wurde am 14. Juni 1959 im polnischen Swidnica geboren und am 11. Juni 1988 in Stadniki (Polen) zum Priester geweiht.

Viele Jahre war er als Geistlicher in Deutschland tätig. Auch in der Region war er kein Unbekannter. 2003 wurde Frosztega katholischer Pfarrer für Wildbad, Enzklösterle, Calmbach und Höfen. Nach dem Tod von Pfarrer Hans Hagenmaier im Jahre 2007 kümmerte er sich auch um Schömberg.

Engagement in der Ökumene

2011 verließ Frosztega „auf eigenen Wunsch mit dem bischöflichen Segen“ die katholische Seelsorgeeinheit Obere Enz. Er zog seinerzeit eine positive Bilanz seines Wirkens: „Die Ökumene ist lebendig.“

So wurde auf seine Initiative sowohl in Calmbach als auch in Wildbad einmal im Jahr jeweils eine ökumenische Kirchengemeinderatssitzung eingeführt, berichtete er zu seinem Abschied aus Bad Wildbad im Gespräch mit unserer Redaktion. Bei der Feier zum Volkstrauertag in Wildbad wechselte er sich mit dem evangelischen Pfarrer immer ab. Ein Jahr war der protestantische Geistliche an der Reihe, das andere Mal er.

Frosztega initiierte in Calmbach einen jährlich stattfindenden ökumenischen Kreuzweg, an dem auch Gläubige aus Wildbad teilnahmen. Hinzu kamen konfessionsübergreifende Gottesdienste mit Schulkindern und an Pfingsten.

Fronleichnamsprozessionen initiiert

Besonders freute ihn, dass es in Bad Wildbad seit 2004 Fronleichnamsprozessionen gibt:„Das fand ein gutes Echo in der Stadt.“

Seit 2004 gibt es auf Initiative von Pfarrer Andreas Frosztega Fronleichnamsprozessionen in Bad Wildbad. Foto: Wolfgang Krokauer

Stolz war er darauf, dass sowohl in Calmbach als auch in Wildbad auf sein Betreiben hin ein Kinderchor aus der Taufe gehoben worden sei.

Regelmäßige Gottesdienste

In allen Orten habe es zu regelmäßigen Zeiten Gottesdienste gegeben, so Frosztega zu seinem Abschied. Die Zahl der Besucher in den Messen in Calmbach und Enzklösterle sei in seiner Zeit als Pfarrer gestiegen, freute er sich. In Enzklösterle sei ein Ortskreis entstanden.

Der Pastoralreferent der Seelsorgeeinheit Obere Enz, Rupert Balle, teilte im Gespräch mit unserer Redaktion mit, dass es die Möglichkeit gibt, einen Gedenkbaum für den Verstorbenen pflanzen zu lassen.

Das Requiem ist am Mittwoch, 21. Januar, ab 17 Uhr in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Dewangen. Der Verstorbene wird in Polen beigesetzt.