Gesundheitlich ging es ihm schon länger nicht gut. Nun ist ist Pfarrer Jörg Sauter im Alter von nur 46 Jahren verstorben, wie das katholische Dekanat Balingen mitteilt.

Der gebürtige Ebinger war am 19. Februar 2005 in Stuttgart zum Diakon geweiht geweiht worden und anschließend als Diakon in der Seelsorgeeinheit Fellbach-Schmiden-Oeffingen sowie in Sindelfingen eingesetzt. Bischof Gebhard Fürst weihte ihn im Juli 2007 in Neresheim zum Priester.

Intermetto in Bayern hat nur zwei Jahre gedauert

Sein Primizspruch damals lautete: „Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit.“ (2 Kor 3,17). Ab September 2007 bis zu seiner Freistellung 2009 wirkte Jörg Sauter als Vikar in Crailsheim und war dann von September 2009 bis 2011 Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Burgau in der Diözese Augsburg.

Danach lebte er bis zu seinem Tod in der Seelsorgeeinheit Ebingen-Lautlingen-Margrethausen, in der er auch Sonntagsmessen übernahm, wann immer es seine Gesundheit zuließ.

Den Rosenkranz für Jörg Sauter betet die Gemeinde am kommenden Freitag, 1. September, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Hedwig im Ebinger Westen. Dort wird auch das Requiem gefeiert – am darauffolgenden Samstag, 2. September, ab 10.30 Uhr. Anschließend wird Jörg Sauter auf dem Friedhof in Ebingen beigesetzt, wo auch mehrere Priester ihre letzte Ruhestätte haben.