Pfarrer in Leidringen

3 Pfarrer Johannes Köhnlein (links) und Dekan Ulrich Vallon. Foto: Meinert

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Leidringen-Rotenzimmern hat nach etwas über einem Jahr den neuen Pfarrer Johannes Köhnlein begrüßt. Dekan Ulrich Vallon setzte den Seelsorger ins Amt ein.















Link kopiert

Rosenfeld-Leidringen - Die feierliche Investitur erfolgte am Pfingstsonntag in der Kleiner-Heuberg-Halle, und zahlreiche Besucher aus Leidringen und Rotenzimmern hießen den neuen Seelsorger willkommen. Eröffnet wurde der Gottesdienst durch den Posaunenchor Kleiner Heuberg mit einer Intrade. Nach dem Choral "Lobe den Herren" folgten der im Wechsel von Männern und Frauen gebetete Psalm 36 und ein Bittgebet für den Pfarrer.

Freude aufs Pfarrhaus mit Garten

In seiner Ansprache verglich Dekan Vallon das Pfingstereignis mit der heutigen Zeit: "Gottes Geist weht, wo er will – alle erleben das Gleiche, aber jeder empfindet es anders." Dass es auch im Glauben keine Eindeutigkeit ohne Missverständnisse gebe, sei eine Herausforderung, die nur durch das Zusammenwachsen kraft des Heiligen Geistes gelingen könne.

Nach dem unter der Leitung von Katharina Stoerk vom evangelischen Kirchenchor Leidringen und dem Sängerkranz Rotenzimmern vorgetragenen "Die Gott lieben" stellte Pfarrer Köhnlein sich und seine Familie vor. Der 33-Jährige stammt aus Bodelshausen und studierte in Tübingen und Leipzig. Nach seinem zweijährigen Vikariat war er drei Jahre lang Gemeinde- und Jugendpfarrer in Biberach. In das frisch renovierte Pfarrhaus zieht er mit seiner Frau Rahel und seinem Sohn Samuel ein.

Hammer und ein Laufschuh

Mit einem Hammer, einem Laufschuh und einer Bibel stellte der neue Gemeindepfarrer seine Hobbys vor: Holz- und Gartenarbeiten, Joggen und die Vermittlung eines lebendigen Glaubens seien ihm ein besonderes Anliegen. Seine Vorstellung fasste er mit drei Sätzen zusammen: "Pfarrer sind Menschen und haben Fehler", "Ankommen braucht Zeit" und "Wir freuen uns". So sei er glücklich, mit seiner Familie eine ländliche Gemeinde gefunden zu haben, die nicht nur ein schönes Pfarrhaus mit einem großen Garten biete, sondern durch ihre Lage am Rand der Schwäbischen Alb Vertrautheit und Heimatgefühle wecke.

Ernennungsurkunde übergeben

Es folgte die Übergabe der Ernennungsurkunde durch Dekan Vallon, der dem Pfarrer für seine neue Aufgabe Gottes Segen wünschte. Der Dienst in Gemeindeleitung und Verkündigung erfordere es, nicht den Menschen gefallen zu wollen, sondern Gott. Die Gemeinde erinnerte er daran, dass jeder Christ berufen sei , den Glauben zu bezeugen und bat darum, den Pfarrer zu unterstützen.

Nach einem Grußwort seines Bruders, einem Gebet und dem "Danket dem Herrn" hielt Köhnlein seine Einführungspredigt. Hierfür habe er drei Bibelstellen ausgesucht, die ihm am Herzen lägen: Vers 16 aus dem 1. Kapitel des 2. Petrusbriefes mache deutlich, dass Glaube keine erfundene Geschichte sei, sondern Kraft gebe. Das Jesuswort "Ich bin der Weinstock – ihr seid die Reben"aus dem 15. Kapitel des Johannesevangeliums mache deutlich, dass Jesus nicht nach "Gut oder Böse" frage, sondern jeden bestmöglich versorgen möchte. Die dritte Bibelstelle, die Verse 46 und 47 aus Kapitel 2 der Apostelgeschichte, beschreiben das Leben der ersten Christengemeinde und machten deutlich, dass Glaube eine Gemeinschaft sei, in der es auf echte Herzlichkeit ankomme.

Buntes Gemeindefest

Nach einem Gebet und dem Vater Unser dankte Köhnlein den Mitwirkenden und den Besuchern, bevor Jürgen Bachmann als Sprecher des Besetzungsgremiums zu den Grußworten überleitete und dem Pfarrer als Vertreter der Gesamtkirchengemeinde gratulierte. Pfarrer Sven Wegner-Denk aus der Verbund-Kirchengemeinde Bickelsberg-Brittheim begrüßte seinen neuen Kollegen. Wegner-Denk hatte die Gesamtkirchengemeinde als Nahbereichspfarrer in der Zeit der Vakanz mit betreut und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit. Es folgten die Grußworte der katholischen Nachbargemeinde. Auch aus den Partnergemeinden von Leidringen und Rotenzimmern in Thüringen waren Vertreter angereist, die ihre Grüße und Segenswünsche aus Mittelhausen und Nöda überbrachten. Es folgten die Vertreter der Kommune, der Ortschaftsräte sowie die Gesamtsprecher der Leidringer und Rosenfelder Vereine, die die neue Pfarrerfamilie mit Gutscheinen und lokalen Spezialitäten beschenkten, sondern auch die Vereinsaktivitäten vorstellten. Mit dem Buffet klang der Tag der Investitur bei einem bunten Gemeindefest aus.

0