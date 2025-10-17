Pfarrer Hartmann im Interview: So geht es den Calwer Protestanten nach der Gemeindefusion

Die Protestanten in Calw erleben spannende Zeiten. Veränderungen bestimmen das Gemeindeleben. Dazu gehört die Fusion zu einer Calwer Kirchengemeinde, aber auch personelle Wechsel.
Erich Hartmann ist Dekan im evangelischen Kirchenbezirk und geschäftsführender Pfarrer der Kirchengemeinde Calw. Die gibt es in der neuen Form erst seit Januar. Sinkende Mitgliederzahlen, weniger Pfarrstellen, große Herausforderungen: Bei den Protestanten in der Hesse-Stadt ist viel in Bewegung. Im Interview berichtet Hartmann, welche Herausforderungen es gibt, und wie die Gemeinde ihnen begegnet.