Pfarrer Grüsser berichtet: In der JVA Freiburg legen Häftlinge ihre Beichte bei einem Kippenheimer ab

Der Kippenheimer Pfarrer Martin Grüsser arbeitet in der JVA Freiburg. Dort ist er einer von wenigen Seelsorgern, der die Geheimnisse der Insassen nicht weitergeben darf.
„Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Freiburg ist ein ehrwürdiger, unter Denkmalschutz stehender Gebäudekomplex, der mit einer Fläche von insgesamt drei Hektar heute mitten im Herzen Freiburgs liegt“, beschrieb Martin Grüsser seinen Arbeitsplatz. In verschiedenen, nach Sicherheitsstufen getrennten Bereichen sind dort 650 Häftlinge untergebracht, für die der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Kippenheim-Schmieheim Ansprechpartner ist. Seit Dezember 2025 leistet er den Inhaftierten geistlichen Beistand.