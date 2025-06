Ein großer Festtag für die katholische Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler war die feierliche Amtseinsetzung von Pater Joji Mathew durch Dekan Anton Bock in der vollbesetzten Herz-Jesu-Kirche in Lützenhardt.

Salzstettens Laienvorsitzender des Kirchengemeinderats, Michael Weiß, verlas das Ernennungsschreiben von Diözesanbischof Klaus Krämer und dem Segenswunsch, Pfarrer Mathew möge „Gemeinde Jesu vor Ort“ gemeinsam mit den Gläubigen verwirklichen.

Lesen Sie auch

Herz-Jesu Lützenhardt, Sankt Martin Pfalzgrafenweiler und Sankt Agatha Salzstetten haben wieder einen neuen Pfarrer. Herzlich musikalisch begrüßt wurde der indische Pater durch Herz-Jesu Kindergartenkinder mit Liedern und Trommelwirbel und die Musikkapelle Cäcilia unter Leitung von Dietmar Harr. Der Kirchenchor Salzstetten mit Chorleiter Christoph Schmitz, unterstützt durch Laudate-Vokalisten, und Organist Piotr Jan Rogosz gestaltete die Investitur-Feier würdevoll mit.

Diener des Evangeliums statt Strukturen- Verwalter

Der neue Pfarrer predigte zum Johannes-Evangelium 17, 20-26, „Alle sollen eins sein.“ Das ist ein großer Wunsch des indischen Ordensgeistlichen für seine über 3000 Katholiken zählende Seelsorgeeinheit. Viele wollten wohl wissen „wie tickt er“, der Neue. Das Jubiläumsgebet „Pilger der Hoffnung“ des verstorbenen Papstes Franziskus im Heiligen Jahr 2025 sei ihm Ansporn: „Hirte zu sein, nicht Herr, Begleiter zu sein, nicht Besitzer, Diener des Evangeliums, nicht Verwalter von Strukturen, sondern Sämann des Evangeliums.“ Er wolle als neuer Pfarrer alle mit der Flamme der Nächstenliebe anstecken, im Geiste Jesu den Glauben zu leben und zu feiern, damit alle eins sein. Er möchte auch gemeinsam nach Antworten suchen und ringen. Mathew: „Ich habe nichts dabei außer meinen offenen Händen, mein offenes Herz und meine zuhörenden Ohren.“

Der Priester aus dem tropischen Kerala-Paradies in Südindien konnte zu seiner Amtseinsetzung in seine erste Pfarrstelle Dutzende von Ordensleuten aus seinem Orden Little Flower Congregation (CST) „Heilige Theresia von Lisieux“ begrüßen. Ordensschwestern, darunter seine Cousine, kamen sogar aus dem Saarland angereist.

Dekan Bock dankte allen Getreuen, welche in der Vakanzzeit wirkten: Administrator Bernhard Tschullik, emeritierter Weihbischof Johannes Kreidler, Diakon Toni Babic, den Laienvorsitzenden der Kirchengemeinderäte Pirmin König und Michael Weiß als auch den Pfarramtssekretärinnen Christiane Schmid und Marlies Störzer.

Liebe des Pfarrers zu Pflanzen

Pirmin König wünschte für die Kirchengemeinde Lützenhardt/Pfalzgrafenweiler „eine glückliche Hand und Gottes Segen“ und überreichte eine Flasche Investitur-Wein mit dem Bild der Herz Jesu-Kirche. Michael Weiß übergab für die Kirchengemeinde Salzstetten mit Heiligenbronn symbolisch einen Blumentopf, der Leben und Blühen fördern und Wurzel schlagen soll. Die Liebe des Pfarrers zu Pflanzen und die Begeisterung zum Gärtnern sei nicht verborgen geblieben: „Das Pfarrhaus gleicht ja bereits einem kleinen Gewächshaus.“

Pfarrer Mathew zeigte sich gerührt, voller Freude und Dankbarkeit: „In kurzer Zeit habe ich viele gute und hilfsbereite Menschen getroffen.“ Das Heilige Jahr 2025 sei Anlass und Hoffnung, als Christen stets unterwegs auf dem Glaubensweg zu sein. „Ich möchte einer von Euch sein. Und im übertragenen Sinn euren Geruch annehmen“, unterstrich er sein Ansinnen, mit den Katholiken auf Augenhöhe sein zu wollen.

Herzliches Willkommen

Superior Pater Thomas Thalachira, der CST-Ordensobere von Deutschland, sagte, die Freude der Ordensgemeinschaft sei groß und Waldachtal/Pfalzgrafenweiler dürfe Gott danken für das Geschenk eines neuen Pfarrers. Joji Mathew bringe als Missionar in Nord-Indien und großem Engagement in Pfarrgemeinden in Deutschland viel Erfahrung mit. Pater Thomas wünschte Heil, Kraft und Mut für die pastorale Seelsorge.

Willkommen geheißen wurde der neue Pfarrer von Bürgermeisterin Annick Grassi, Waldachtal, und Bürgermeister Dieter Bischoff, Pfalzgrafenweiler, die sich ein gutes Miteinander von bürgerlicher und kirchlicher Gemeinde wünschen.

Für ein ökumenisches Miteinander sprachen sich von den Evangelischen Kirchengemeinden Pfarrer Christian Günther, Pfalzgrafenweiler, und Kirchengemeinderat Julian Hefner, Waldachtal, aus.

An seinem Ankunftstag, am 14. Mai 2025, im Pfarrhaus Lützenhardt ist der neue Seelsorger schon mit Salz und Brot von den Herz-Jesu Kindergartenkindern herzlich begrüßt worden.