Pfarrer Christian Mack: Der Mann, der sich in Geduld übte

Der Mann, der sich in Geduld übte

Kanderns Pfarrer Christian Mack verlässt seine Gemeinde nach acht Jahren. Foto: Christian Mack Der evangelische Pfarrer Christian Mack verlässt Kandern, um ins schweizerische Muttenz zu wechseln. Am Sonntag, 27. Juli, wird er in einem Gottesdienst verabschiedet.







Vor acht Jahren zog der heute 48-Jährige mit seiner schwangeren Frau, einer Musikpädagogin, und dem zweijährigen Sohn nach Kandern, um seine Pfarrstelle anzutreten. Davor hatte der promovierte Theologe und gebürtige Schopfheimer seinen Probedienst in Steinen absolviert. Das Vikariat durchlief er in Lörrach. „Ich habe hier viel gelernt und viel ausprobiert“, sagt er. Die Töpferstadt bezeichnet er als „Wohlfühlgemeinde“. Obwohl andere Gemeinden Interesse an ihm als Pfarrer gezeigt hatten, entschied sich die junge Familie – trotz fehlendem S-Bahn-Anschluss, wegen der sonst guten Infrastruktur – für Kandern.