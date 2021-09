1 Die wilde Ehe ist zu Ende: Über die Investitur von Pfarrer Oliver Saia freuten sich (oben von links). Bürgermeister Heinrich Götz, Saias Ehefrau Annika, Dekan Beatus Widmann und Pfarrerin Sara Stäbler. Für den musikalischen Rahmen sorgten Simone Hönisch und Annika Saia (unten rechts). Foto: Fotos: Fechter

Evangelische Gemeinde: Dekan Beatus Widmann verpflichtet Pfarrer Oliver Saia ins ständige Amt

Er hat Ja gesagt: Am Sonntag wurde der evangelische Pfarrer Oliver Saia offiziell ins ständige Pfarramt in Haigerloch eingesetzt.

Haigerloch. Dem vorausgegangen war sozusagen eine einjährige "Wilde Ehe" als "unständiger Pfarrer" in der evangelischen Kirchengemeinde Haigerloch. Diese hatte von März 2020 bis 28. Februar 2021 gedauert, jetzt folgte sozusagen die kirchliche Trauung im Gemeindehaus. Dass sich Saias Investitur derart lange hinauszögerte, war, wie so vieles, der Corona-Pandemie geschuldet.

Am Sonntag konnte die Gemeinde jetzt endlich ihren Freudentag feiern. Viele waren dazu erschienen, und das bewies einmal mehr, dass Pfarrer Saia in Haigerloch "genau richtig ist", wie es in den Ansprachen anklang. Pfarrerin Sara Stäbler sprach in ihrer Predigt von Gewalt, Irrsinn und Angst, die zum Beispiel in Kabul, im Ahrtal, aber auch in persönlichen Situationen sichtbar würden und ging auf die immer wiederkehrende Frage ein: Wann wird Gott endlich eingreifen?

Antworten gebe es auf diese kindliche Frage nicht, aber Gott helfe den Menschen, eine Fackel der Hoffnung anzuzünden. Sein Erbarmen habe kein Ende. "Es ist eine Gnadenzeit, wenn Gott mit uns noch nicht am Ende ist", erklärte Stäbler. Gott habe seine eigene Zeit. Gottes Gnade könne im Leben zu spät und doch zur rechten Zeit kommen.

"Was für ein Tag" meinte Dekan Beatus Widmann. Er begegne in Haigerloch einer jungen Kirche. Er habe Oliver Saia in Balingen schweren Herzens ziehen lassen, räumte der Dekan ein, aber er gönne ihn Haigerloch "von Herzen". Passt der Pfarrer zur Gemeinde? Kommt es zur gedeihlichen Zusammenarbeit? Zur Beantwortung dieser Frage zog der Dekan das Gleichnis vom Senfkorn heran, das kleinste unter den Samenkörnern, das unter günstigen Bedingungen zum Baum wird.

Oliver Saia griff den Ball auf und erklärte, er habe mit Haigerloch "das Unverfügbarste" bekommen, was es im Kirchenbezirk gebe, und spielte unter anderem auf das "kranke" Kirchengebäude an. Er lobte das Engagement und den Willen der Gemeindemitglieder, kleinere und größere Probleme kreativ gemeinsam zu bewältigen.

Ein Baum als Geschenk

Zur feierlichen Einsetzung Saias ins Amt bildeten die Kirchengemeinderäte als Zeugen einen Halbkreis um den Altar. Mit der auf den Kopf des Pfarrers aufgelegten Hand verpflichtete Dekan Widmann Oliver Saia darauf, weiterhin das Evangelium zu verkünden. Die Gemeinde rief er dazu auf, den Dienst des Pfarrers anzunehmen und ihn bei der Amtsausübung nicht allein zu lassen: "Haltet Treue untereinander".

In Vertretung des erkrankten Kirchengemeinderatsvorsitzenden Stephan Heesen hieß Cordula Winter Oliver Saia in der Gemeinde willkommen – mit einem symbolischen Baum, der aus einem Senfkorn erwachsen sei.

Eine Band-Kombo aus der Gemeinde um Annika Saia und Simone Hönisch umrahmte den Gottesdienst musikalisch und überraschte mit einer modernen Version von "Großer Gott, wir loben Dich". Vor dem Gottesdienst hatte der Posaunenchor im Freien auf den Festtag eingestimmt.