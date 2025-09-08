Pfarrer aus Uganda: Trossingen als zweite Heimat

Trossingen ist seine zweite Heimat geworden Zum elften Mal seit dem Jahr 2010 ist Pfarrer Silvanus Barikurungi als Ferienvertretung in der Seelsorgeeinheit St. Theresia.
Im Jahr 2010 war Pfarrer Silvanus Barikurungi erstmals in Trossingen und hat die Urlaubsvertretung des katholischen Pfarrers Thomas Schmollinger in der Seelsorgeeinheit Trossingen, Gunningen und Durchhausen übernommen. In diesem Jahr ist er zum elften Male in Trossingen und betont: „Ich bin sehr zufrieden in Trossingen arbeiten zu dürfen – Trossingen ist meine zweite Heimat geworden.“