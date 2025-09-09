Pfarrei St. Laurentius: Wie ein Gemeindeteam in Friesenheim die Zukunft der Kirche gestalten will

Das Gemeindeteam in der Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim für die Pfarrei St. Laurentius ist eine Premiere. Beim Gottesdienst wurden die Ehrenamtlichen vorgestellt.
Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes stellte Pfarrer und Kooperator Bernhard Dorner die Nachfolge Christi in den Fokus. In dieser Nachfolge sehen sich auch die vier Ehrenamtlichen Emanuel Engel, Katharina Engel, Marion Eichinger und Martina Hamm, die gemeinsam das erste und neue Gemeindeteam für die Pfarrgemeinde St. Laurentius bilden. Sie sind die Gesichter und Ansprechpartner für die Kirchengemeinde. Gleichzeitig stellen sie auch das Bindeglied für die neue „Römisch-katholische Kirchengemeinde Südliche Ortenau“ dar, die im kommenden Jahr als Union, ab dem 1. Januar 2026 beginnt.