Pfarrei St. Laurentius: Wie ein Gemeindeteam in Friesenheim die Zukunft der Kirche gestalten will

Das Gemeindeteam in der Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim für die Pfarrei St. Laurentius ist eine Premiere. Beim Gottesdienst wurden die Ehrenamtlichen vorgestellt.

Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes stellte Pfarrer und Kooperator Bernhard Dorner die Nachfolge Christi in den Fokus. In dieser Nachfolge sehen sich auch die vier Ehrenamtlichen Emanuel Engel, Katharina Engel, Marion Eichinger und Martina Hamm, die gemeinsam das erste und neue Gemeindeteam für die Pfarrgemeinde St. Laurentius bilden. Sie sind die Gesichter und Ansprechpartner für die Kirchengemeinde. Gleichzeitig stellen sie auch das Bindeglied für die neue „Römisch-katholische Kirchengemeinde Südliche Ortenau“ dar, die im kommenden Jahr als Union, ab dem 1. Januar 2026 beginnt.

„Es reicht schon eine kleine Gemeinschaft“, betonte Pfarrer Dorner und gab seiner Freude Ausdruck. Das Gemeindeteam übernehme eine wesentliche Rolle, um Kirche vor Ort zukunftsfähig zu machen.

Jedes einzelne Mitglied im Gemeindeteam wurde mit Dank und einer Blume beschenkt. Für die Arbeit überreichte Pfarrer Dorner eine Kerze, die bei Treffen entzündet werden dürfe.

Ein neues Netzwerk für die Friesenheimer

Ihren Dank für das Engagement des Gemeindeteams drücken die Gottesdienstbesucher mit einem herzlichen Applaus aus. Gleichzeitig geben sie ihre Freude zum Ausdruck, dass die Pfarrei St. Laurentius auch in der großen Kirchengemeinde einen Ansprechpartner finde.

Es war ein festlicher Gottesdienst mit einem blumenreich geschmückten Altar. Pfarrer Bernhard Dorner dankte für den Einsatz des Gemeindeteams, das künftig das aktive kirchliche Leben im Ort mit neuen Ideen gestalten wird. Das Gemeindeteam bilde ein neues Netzwerk für die Menschen in Friesenheim, wofür sich Pfarrer Dorner ausdrücklich bedankte.

Wie sehr Ehrenamt in der Kirche gebraucht wird, offenbart der Gottesdienst. Emanuel Engel hat Mesnerin Anke Benz am Sonntagmorgen vertreten.

Team soll Kirche vor Ort zukunftsfähig machen

Es sei ein gemeinsamer Weg, auf dem niemand überfordert werden dürfe. Martina Hamm hatte im Namen des Gemeindeteams gesprochen und betont: „Nur im Miteinander gelingt lebendige Kirchengemeinde vor Ort.“ Es lasse sich nicht alles für die Kirchengemeinde in Friesenheim umsetzen, dafür brauche es jeden einzelnen und viele weitere Mitstreiter. Gern nehmen die vier als Ansprechpartner Wünsche und Kritik entgegen. „Melden Sie sich, wir möchten gemeinsam mit Ihnen einen guten Weg gehen.“

Nach dem Gottesdienst blieb für alle ausreichend Zeit, sich mit den Ehrenamtlichen in Verbindung zu setzen, auszutauschen oder die Freude darüber zum Ausdruck zu bringen, dass die Pfarrei Menschen hat, die die Kirche der Zukunft gestalten wollen. Im Sinne der Ökumene ist auch Rosi Kienzler, Vorsitzende des Evangelischen Kirchengemeinderats Friesenheim gekommen und hat das Gemeindeteam einmal mehr zur Zusammenarbeit im ökumenischen Sinne eingeladen.

Die Teammitglieder stehen nicht für die Kandidaten zur anstehenden Pfarreiratswahl am 19. Oktober 2025. Für diese Wahl können aus Friesenheim drei Kandidaten zugelassen werden. Die Frist dafür ist bereits abgelaufen: Bis zum 31. August 2025 mussten sich mögliche Kandidaten bei der Kirchengemeinde gemeldet haben. Die Prüfung auf Zulassung erfolgt dabei über die Erzdiözese Freiburg.

Unterstützer sind willkommen

Wer das Gemeindeteam unterstützen, sich mit Ideen einbringen und in aktiver Gestaltung mitwirken möchte, darf sich bei Martina Hamm unter Telefon 07821/6 86 13 oder E-Mail an martina_hamm@web.de melden. Das erste Gemeindeteam wurde am 10. August 2025, anlässlich des Patroziniums der St. Laurentius Pfarrei in Kürzell vorgestellt. Am 7. September wurden die Ehrenamtlichen für die St. Laurentius Pfarrei in Friesenheim vorgestellt. Weitere Gemeindeteams werden für Heiligenzell, Oberschopfheim, Oberweier und Schuttern folgen. Die Termine stehen noch nicht fest.