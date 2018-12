Pfalzgrafenweilre Unfall auf L 404: Auto rutscht in Notarztfahrzeug

Der Audi des Notarztes stand gegen 2 Uhr wegen eines anderen Unfalls, bei dem sich ein 24-Jähriger überschlagen hatte, mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Fahrbahn. Ein 33-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und prallte gegen die hintere rechte Fahrzeugecke des Notarztfahrzeugs.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Fahrbahn spiegelglatt. Dies war auch der Grund, warum zuvor der 24-jährige Suzuki-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, sich mehrfach überschagen hatte und schließlich gegen einen Baum geprallt war.

Der 24-Jährige hatte Glück im Unglück: Er konnte sich durch die rechte Seitenscheibe aus seinem Pkw befreien und kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus. An seinem Suzuki entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Am Notarztfahrzeug beläuft sich der Schaden auf etwa 8000 Euro, am Pkw des 33-Jährigen auf etwa 4000 Euro.